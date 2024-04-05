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Yerli şeker pancarı tohumu tescil edildi

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Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'nin (Türkşeker) çalışması sonucu bir ilk gerçekleşti ve yerli şeker pancarı tohumu tescillendi.

Yerli şeker pancarı tohumu tescil edildi mask
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Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, hem dünyanın hem de Avrupa'nın en büyük şeker pancarı üreticilerinden Türkiye'de, yerli ve milli şeker pancarı çeşidi geliştirmek için uzun yıllardır devam eden çalışmalar sonuç verdi.

Yaklaşık 30 yıl önce Türkşeker'e bağlı Şeker Enstitüsünde yapılan bilimsel çalışmalar ile başlayan yerli şeker pancarı çeşidi geliştirme çalışmalarına son yıllarda hız verildi.

Bu kapsamda şirket ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Songül Gürel ve Prof. Dr. Ekrem Gürel ile Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Baloğlu ile "Hastalık ve Zararlılara Dayanıklı Yerli ve Milli Şeker Pancarı Çeşitlerinin Islahı ve Tohum Üretimi" başlıklı protokol imzalandı.

Moleküler biyolojik yöntemleri kullanılarak kalite ve verimin en üst düzeyde olacağı, hastalık ve zararlılara dayanıklı yerli şeker pancarının geliştirilmesine yönelik atılan adımlar sonucu, Ocak 2022'de üretim izinleri alınan "Türkşeker 2023" ve "Türkşeker 2053" adlı şeker pancarı çeşitleri tescil edildi. Böylelikle her iki tür de Bakanlığın "Milli Çeşit Listesi"ne kaydedilmiş oldu.

Tescillenmiş çeşitlerin tohum üretimine bu yıl itibarıyla başlandı. Söz konusu yerli şeker pancarı türleri 2025 ve sonraki yıllarda Türk çiftçisi ile buluşacak. Yerli şeker pancarı tohumu üretiminin, yaklaşık 7 yıl içinde hem Türkiye'nin tüm ihtiyaçlarını karşılaması hem de ihraç edilecek düzeye erişmesi bekleniyor.

Bakan Yumaklı, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti

Söz konusu gelişmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, uzun yıllardır hayalini kurdukları yerli şeker pancarı tohumunun tescil edilmesinin önemine vurgu yaptı.

Yumaklı, çalışmalarda emeği olan üniversite hocalarına ve Türkşeker çalışanlarına teşekkür ederek, "Türkiye tohumculukta dünyanın önde gelen ülkelerinden biri. Her geçen gün de sıralamada yukarı çıkıyoruz. İnşallah gelecek yıl yerli şeker pancarı tohumlarımızı toprakla buluşturacağız." ifadesini kullandı.

# ekonomi

05 Nis 2024 - 17:30 AA Ankara- Ekonomi

Mahreç  Anadolu Ajansı

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