Suda bulunan cesedin kimliği ve ölüm nedeni belli oldu

Elbistan'da, Hurman Çayında bulunan cesedin kimliği ve ölüm sebebi belli oldu.

Edinilen bilgiye göre, Izgın Mahallesi civarında Hurman Çayı yüzeyinde hareketsiz duran bir kişiyi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bir erkeğe ait olan ceset, itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucu ortadan çıkarıldı. Yapılan incelemede başından tabanca ile vurulduğu belirlenen cesedin 30 yaşındaki Hüseyin K.'ya ait olduğu tespit edildi.

Sudan çıkarılan cansız beden, jandarma ve savcılık incelemesinin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Dal da olay yerine giderek çalışmaları inceledi. Gencin ölüm ve nedeninin belirlenmesi amacıyla geniş çaplı soruşturma başlatıldı.