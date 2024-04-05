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Elbistan’da 323 km’lik içme suyu şebekesini yenileyecek ihale sil baştan

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Elbistan genelindeki 323 kilometre uzunluğundaki içme suyu şebekesinin yenilenmesini öngören ancak yarım kalan proje için yeniden ihale düzenlenecek....

Elbistan’da 323 km’lik içme suyu şebekesini yenileyecek ihale sil baştan mask
Elbistan’da 323 km’lik içme suyu şebekesini yenileyecek ihale sil baştan
Elbistan’da 323 km’lik içme suyu şebekesini yenileyecek ihale sil baştan
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Elbistan genelindeki 323 kilometre uzunluğundaki içme suyu şebekesinin yenilenmesini öngören ancak yarım kalan proje için yeniden ihale düzenlenecek.

Avrupa Birliği hibesi ile hayata geçirilen projenin o dönemki yaklaşık maliyeti 261 milyon lira olarak açıklanmış ve 2 yılda bitirilmesi planlanmıştı.

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ), İLBANK aracılığıyla temin edilen Avrupa Birliği hibesi ile Elbistan içme suyu şebekesi inşaatı yapım işini Dünya Bankası satın alma usul ve yöntemleri çerçevesinde ihaleye çıkarmıştı. İLBANK, Belediye Hizmetleri Geliştirme Projesi’nin harcamalarının karşılanması için Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (Dünya Bankası) finansman ve Avrupa Kalkınma Fonu’ndan FRIT-II altında hibe temin etmişti. Söz konusu finansman ve hibe tutarlarının bir bölümünü “Elbistan İçme Suyu Şebekesi İnşaatı” sözleşmesi kapsamındaki ödemeler için kullanacağı belirtilmişti.

Elbistan’la il merkezi arasındaki mesafenin 2 katı uzunluğundaki 323 km içme suyu hattı yenilenmesi için 261 milyon liralık bir yatırım öngörülüyordu. Proje kapsamında; 6000 m3, 4000 m3, 1000 m3, 500 m3, 300 m3 hacimli servis depoları, 5 adet terfi istasyonu, çapları değişen borularla yaklaşık 323 km içme suyu şebeke ve iletim hattı, 2 adet vana odası, 4 adet basınç kırıcı vana odası, 12 adet debimetreli vana odası, 7 adet bakiye klor ölçüm odası, yaklaşık 142 adet vantuz ve 25 adet tahliye yapısı inşaatı ve SCADA sistemi yaptırılması planlanıyordu. Ancak, söz konusu proje tamamlanamadı.

Projenin tamamlanabilmesi için ikmal ilahesi düzenlenmesi kararlaştırıldı. Yeni ihalede; yaklaşık 62 km şebeke ve iletim hattı, 6000 m3, 4000 m3, 1000 m3, 500 m3, 300 m3 hacimli servis depoları, 5 adet terfi istasyonu, yaklaşık 165 km şebeke ve iletim hattı, 2 adet vana odası, 4 adet basınç kırıcı vana odası, 13 adet debimetreli vana odası, 7 adet bakiye klor ölçüm odası, yaklaşık 14 adet sanat yapısı ve SCADA sistemi yapılacak.

Söz konusu ihale, 8 Mayıs’ta düzenlenecek. İşin bitirilmesi için yüklenici firmaya 1 yıl süre tanınacak.

05 Nis 2024 - 16:19 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hakan Ceran

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