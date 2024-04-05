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Hatice Modaevi hizmet vermeye başladı

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Evleneceklerin hayallerini süsleyen birbirinden şık ve özel tasarım gelinlik, kına elbiseleri, kaftan ve nişanlık çeşitlerinin yer aldığı Hatice Modae...

Hatice Modaevi hizmet vermeye başladı mask
Hatice Modaevi hizmet vermeye başladı
Hatice Modaevi hizmet vermeye başladı
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Evleneceklerin hayallerini süsleyen birbirinden şık ve özel tasarım gelinlik, kına elbiseleri, kaftan ve nişanlık çeşitlerinin yer aldığı Hatice Modaevi, Elbistan’da hizmet vermeye başladı.

Köprübaşı Mahallesi Gariplik Caddesi Hanımeli Mobilya yanında hizmet veren Hatice Modaevi, özel tasarım gelinliklerin yanı sıra nişanlık, kına kostümlerini düğün sezonunda gelin adaylarının beğenilerine sunuyor.

Hatice Modaevi sahibi Hatice Zorlu, “Açtığımız mağazamızda özel tasarım gelinliklerin yanı sıra nişanlık, kına elbiseleri, taç, çiçek çeşitleri, gelin ve kına duvağı çeşitlerimizi halkımızın beğenilerine sunacağız” şeklinde konuştu.

İşletme sahibi Zorlu, “Oldukça iddialıyız, genç kızların hayallerini süslemek amacıyla buradayız. Gerek gelinlik gerekse de nişanlık kıyafetlerinde bol çeşit, uygun fiyat ve kalite hedefiyle bunları müşterilerimize sunacağız. İşyerimizde gelinlik, nişanlık, kaftan çeşitlerinin yanı sıra taç, duvak ve gelin çiçeği modellerimiz ile hizmet vereceğiz. Gelin adaylarımıza özel dikimlerimiz de mevcut. Tüm ürünlerimiz kaliteli ve özenle hazırlanmaktadır. Özellikle gelinlik giyeceklerin boyuna, fizik yapısına, saç ve saç tasarımına, makyajına ve giyeceği ayakkabı boyuna, istenilen modelde ve de istenilen mevsimine  göre gelinlik, nişan elbisesi isteğe göre  tasarlıyor ve müşterimize sunuyoruz. Hazır satışa sunduğumuz modellerimiz de mevcut. Gelinlik alacaklar mağazamızda kendilerine uygun her türlü bol seçenekli gelinlik, nişan elbiseleri ve kaftan çeşitlerini bulabilirler. Hayalinizdeki gibi bir gelinliğe sahip olmak ve bu özel gününüzde prensesler gibi görünmek istiyorsanız mağazamıza bekliyoruz. Birbirinden şık gelinlik, kına elbiseleri, nişan elbiselerimiz hakkında bilgi almak için 0 553 367 03 86numaralı telefondan bizimle irtibata geçebilirsiniz” dedi.

05 Nis 2024 - 16:17 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hatice Köker

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