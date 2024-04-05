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Kışla Mahallesi Muhtarı Arap Pıçak’tan dayanışma ve beraberlik iftarı

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Elbistan’ın Kışla Mahallesi’nde muhtar seçilen Arap Pıçak, düzenlediği iftar davetiyle mahalle sakinlerini bir araya getirerek desteklerine teşekkür e...

Kışla Mahallesi Muhtarı Arap Pıçak’tan dayanışma ve beraberlik iftarı mask
Kışla Mahallesi Muhtarı Arap Pıçak’tan dayanışma ve beraberlik iftarı
Kışla Mahallesi Muhtarı Arap Pıçak’tan dayanışma ve beraberlik iftarı
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Elbistan’ın Kışla Mahallesi’nde muhtar seçilen Arap Pıçak, düzenlediği iftar davetiyle mahalle sakinlerini bir araya getirerek desteklerine teşekkür etti.

2024 Mahalli İdareler Seçimleri’nde Elbistan’ın kırsal Kışla Mahallesi’nin yeni muhtarı olarak seçilen Arap Pıçak, mahallesinde iftar programı düzenledi. Programa, mahalle halkının yanı sıra çevre mahallelerin muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı. Yüzlerce kişinin buluştuğu iftar sofrası, mahallede birlik ve dayanışmanın güçlenmesine vesile oldu.

Seçimlerde ve iftar programında kendisini yalnız bırakmayanlara teşekkür eden Kışla Mahallesi Muhtarı Arap Pıçak, “Görevimizin başına geçtik ve kazanan Kışla Mahallesi oldu. Ayrım yapmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Ramazan ayının manevi iklimine uygun olarak mahalle halkını, sevenlerini ve dostlarını birlik beraberlik iftarında buluşturmak istediğini ifade eden Pıçak, “Seçimlerin hemen ardından mahalle sakinlerimizle bir araya gelmek ve dayanışmayı pekiştirmek istedik. Kışla Mahallesi, her zaman dayanışma ve birlik ruhunu önde tutan örnek bir mahalle olmuştur. Biz de bundan sonraki süreçte bu dayanışma ruhumuzu daha da güçlendirmek adına önemli bir adım attık. İnşallah, mahallemizin daha güzel ve yaşanabilir bir yer olması için bu birliktelikten güç alarak çalışacağız” şeklinde konuştu.

İftar programına katılan mahalle sakinleri ve davetliler de Pıçak’a bu anlamlı organizeden dolayı teşekkür ettiler.

05 Nis 2024 - 16:13 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Sami Yıldız

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