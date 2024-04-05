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Güvercinlik Muhtarı Hacı Pıçak’tan teşekkür mesajı

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Elbistan’a bağlı Güvercinlik Mahallesi’nde muhtarlık seçimlerini kazanan Hacı Pıçak, teşekkür mesajı yayımladı. Güvercinlik Mahallesi’nde muhtarlık ya...

Güvercinlik Muhtarı Hacı Pıçak’tan teşekkür mesajı mask
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Elbistan’a bağlı Güvercinlik Mahallesi’nde muhtarlık seçimlerini kazanan Hacı Pıçak, teşekkür mesajı yayımladı.

Güvercinlik Mahallesi’nde muhtarlık yarışının galibi Hacı Pıçak oldu. Pıçak, mahalle halkının desteği ile muhtarlık koltuğuna oturmasının ardından kendisine destek veren vermeyen herkese teşekkür etti.

Herkesi kucaklayan bir anlayışla güvercinlik Mahallesine hizmet edeceğini belirten Pıçak, “Güvercinlik Mahallesi için gece gündüz demeden çalışmalarımıza başlayacağız. 5 yıl boyunca mahallemiz adına güzel işler ve hayırlı hizmetlerle anılmaktan başka gayemiz olmayacak. Hizmet bayrağını zirveye taşımak için gecemi gündüzüme katarak çalışacağım. Seçimi ben değil, biz kazandık. Güvercinlik Mahallesi kazandı. Bundan sonra oy versin ya da vermesin tüm mahalle sakinlerimizi ayırt etmeden eşit bir şekilde hizmet etmeyi mahalleme bir borç bileceğim. İnşallah daha güzel, daha yaşanılabilir bir Güvercinlik Mahallesi’ni birlikte oluşturacağız. Seçim sonuçlarının önce mahallemiz, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Hiç kimseyi ötelemeyen, herkesi kucaklayan bir anlayış ile Güvercinlik Mahallemize hizmet edeceğiz. Seçim sürecini de; birlikte el ele vererek, beraberlik ve dayanışma içerisinde götürmeye çalıştık. Seçim çalışmalarımda gecelerini gündüzlerine katıp beni bir an olsun yalnız bırakmayan herkese, bizlere inanan ve güvenen mahalle sakinlerimize kalben teşekkür ediyorum” dedi.

05 Nis 2024 - 16:11 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hatice Köker

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