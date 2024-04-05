CHP'li meclis üyesi Yıldız’dan seçim teşekkürü

31 Mart Yerel Seçimlerinde CHP Elbistan Belediye Meclis Üyesi olarak seçilen Ramazan Yıldız, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Adaylığının ilan edildiği günden bu güne kadar samimi bir destek gördüğünü belirten belediye meclis üyesi Yıldız, “Adaylığım süresinde beni yalnız bırakmayan, bana destek olan milletvekilimiz Ali Öztunç’a, CHP Elbistan İlçe Başkanımız Av. Onur Gürbüz’e, Belediye Başkanımız Av. Erkan Gürbüz’e, parti yönetimimize, aday arkadaşlarıma, Cumhuriyet Halk Partili gönüllülerimize ve tüm dostlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Elbistan’ı hep birlikte yöneteceklerini belirten Ramazan Yıldız, “31 Mart Yerel Seçimlerinde bizlere teveccüh gösterip, bu temsil makamına layık gören hemşerilerimize yola çıktığımız ilk günden beri söylediğimiz bir şey var; Elbistan’ı hep birlikte yöneteceğimizi söyledik. Elbistan'a ve Elbistanlılara hizmet etmek benim için büyük bir şereftir. Bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek için elimden geleni yapacağım. Elbistanlı hemşerilerimiz bize güvendi bize inandılar. Elbistan’da sandığa giderek, güzel bir demokrasi örneği gösteren her bir vatandaşımıza teşekkürlerimi sunuyorum. 31 Mart seçimlerinde kazanan Elbistan oldu. Elbistan’ı hep birlikte yöneteceğiz, bir ve beraber çalışacağız inşallah. Bundan sonra birlik olma ve Elbistan için daha çok çalışma zamanı. Tüm yol arkadaşlarımıza, bu tarihi başarının bir parçası oldukları, gönül verdikleri, katkı sundukları için çok teşekkür ediyorum. Bizi bu süreçte yalnız bırakmayan, destek olan olmayan herkese bir kez daha şükranlarımı sunuyorum” dedi.