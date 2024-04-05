05 Nis 2024 - 16:09- Eğitim & Kültür G:

YÖK, YTB ve Türkiye Maarif Vakfı arasında eğitimde iş birliği protokolü imzalandı

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Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Türkiye Maarif Vakfı arasında eğitime ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

YÖK, YTB ve Türkiye Maarif Vakfı arasında eğitimde iş birliği protokolü imzalandı mask
YÖK, YTB ve Türkiye Maarif Vakfı arasında eğitimde iş birliği protokolü imzalandı
YÖK, YTB ve Türkiye Maarif Vakfı arasında eğitimde iş birliği protokolü imzalandı
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İş birliği protokolü imza töreninde konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türk yükseköğretim sistemini küresel ölçekte daha saygın bir noktaya getirmek için yoğun bir gayret gösterdiklerini ifade ederek, "Bu anlayışla, yükseköğretim sistemimizin her şeyden önce kalite odaklı, rekabetçi, yenilikçi, istihdam ve katma değer üreten niteliklerini güçlendirmekteyiz. Üniversitelerimizi dünyanın en başarılı üniversiteleri arasına girmeleri için destekliyoruz. Saygın derecelendirme kuruluşlarının sıralamalarında en üst seviyelerde yer almaları yönünde teşvik ediyoruz" dedi.

"Avrupa devletleriyle yükseköğretim konusunda mevcut yakın temaslarımızı ileri bir aşamaya taşıyoruz"

Uluslararası alanda eğitim konusuna dikkat çeken Prof. Dr. Özvar, "Ülkemizin bölgesel ve küresel konularda önemli bir aktör konumuyla uyumlu olarak bilim diplomasisine önem veriyoruz. Uluslararası alanda ilişkilerimizi ve iş birliklerimizi geliştirmeye yönelik adımlar atıyoruz. Ülkemizin ortak stratejik hedefleri doğrultusunda küresel ölçekte faaliyet gösteren Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Maarif Vakfı’yla güçlerimizi birleştiriyoruz. Bu güç birliği, eğitim alanında yurt dışından ülkemize yönelik yeni bir dinamik kazandıracak ve kapasite artışına imkan tanıyacaktır. İş birliğimiz, eğitim ve öğretim alanında aynı stratejik hedefler doğrultusunda çalışan kurumlarımızın eşgüdüm ve uyum içinde olmaları bakımından da önemli bir örnek teşkil etmektedir. Türkiye, Avrupa Yükseköğretim Alanı’nın bir üyesidir. Burada yapılan çalışmalara aktif olarak katılıyor ve katkıda bulunuyoruz. Avrupa devletleriyle yükseköğretim konusunda mevcut yakın temaslarımızı ileri bir aşamaya taşıyoruz. Diğer taraftan küresel vizyonumuzla uyumlu bir anlayışla başta tarihi ve kültürel yakınlığımız olan coğrafyalar olmak üzere yeni iş birlikleri tesis ediyoruz. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Maarif Vakfı’nın halihazırda küresel düzeyde kurmuş olduğu bağların ve yaptığı çalışmaların bizim bu yöndeki çabalarımıza da önemli bir ivme kazandıracağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YTB Başkanı Abdullah Eren ve Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün iş birliği protokolünü imzaladı.

05 Nis 2024 - 16:09 İHA Ankara- Eğitim & Kültür

Mahreç  İha

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