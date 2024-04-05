05 Nis 2024 - 15:15- Ekonomi G:

Akbank Güzel Yarınlar Hareketi, Kahramanmaraş’ta depremden etkilenen gençlerle buluşuyor

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Akbank’ın deprem bölgesindeki gençlerin geleceğe hazırlamaları için başlattığı Güzel Yarınlar Hareketi, yolculuğuna üçüncü durağı olan Kahramanmaraş’ta devam ediyor. Güzel Yarınlar Hareketi, Adıyaman ve Hatay’dan sonra Kahramanmaraşlı gençlerin yeni çağın bilgi ve becerilerini kazanmalarına destek oluyor.

Akbank Güzel Yarınlar Hareketi, Kahramanmaraş’ta depremden etkilenen gençlerle buluşuyor mask
Akbank Güzel Yarınlar Hareketi, Kahramanmaraş’ta depremden etkilenen gençlerle buluşuyor
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Akbank’ın Toplum Gönüllüleri Vakfı iş birliğiyle başlattığı Akbank Güzel Yarınlar Hareketi, Adıyaman ve Hatay’dan sonra üçüncü durağı olan Kahramanmaraş ile etki alanını genişletiyor. Depremzede gençlere robotik kodlamadan fotoğrafçılığa kadar geniş bir çerçevede geleceğin bilgi ve becerilerini kazandırmak amacıyla sürdürülen projenin Kahramanmaraş adımında, Akbank Güzel Yarınlar Hareketi Gezici Merkezi, gençlerin eğitimlerinde başarılı olmaları ve yeni nesil mesleki beceriler kazanmaları için hizmet veriyor.

On bin depremzede genci yarına hazırlayacak

Akbank Güzel Yarınlar Hareketi’ne, bölgenin toplumsal ve ekonomik açıdan kalkınmasına sağladığı fayda bakımından büyük önem verdiklerini ve bugüne kadar yaklaşık 700 etkinlik ve eğitim programıyla dört bini aşkın gence ulaştıklarını belirten Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç; “Akbank olarak insanı merkezine alan bir sürdürülebilirlik anlayışını benimsiyoruz. Toplumumuzun geniş kesimlerine değer katmayı ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi hedefliyoruz. Bu hedefin önemli bir parçasını da gençlerimizin eşit ve kapsayıcı fırsatlarla geleceğe hazırlanması oluşturuyor. Bu doğrultuda afet bölgesindeki gençlerimizi yarına hazırlamak, onların potansiyellerini keşfetmelerine, becerilerini geliştirmelerine ve hayallerini gerçekleştirmelerine olanak sağlamak için çalışıyoruz. Bu süreçte onların yaşamlarında gerçek bir fark oluşturduğumuzu görmek en büyük mutluluğumuz ve motivasyon kaynağımız oluyor. Gençlerimizin toplumumuzun her alanında etkili ve başarılı bireyler olmaları için onlarla yol arkadaşlığı yapmayı sürdüreceğiz. Kahramanmaraş’tan sonra Gaziantep ve Malatya’da da gençler ile buluşmaya devam edeceğiz” dedi.

Bilimden sanata gençlerimizin yanında

Akbank Güzel Yarınlar Hareketi, gençlerin geleceğini şekillendirmek ve onlara rehberlik etmek için geniş bir yelpazede eğitimler sunuyor. Akbank Gençlik Akademisi, inovasyondan girişimciliğe, siber güvenlikten yapay zekaya kadar gençlerin ilgisini çekecek konuları içeren atölye ve eğitim programları düzenliyor. Ayrıca, Akbanklı liderler, gençlerle bir araya gelerek yeni nesil teknolojiler hakkında en güncel bilgileri ve deneyimlerini paylaşıyor. Gençler, Akbank Sanat’ın deneyimli gönüllü uzmanları eşliğinde gerçekleştirilen interaktif atölyelerde kendilerini ifade etme yeteneklerini geliştiriyor. Stop motion animasyon, fotoğraf atölyeleri ve görsel sanatlara yönelik etkinlikler sayesinde yeni yetenekler kazanıyorlar. Toplum Gönüllüleri Vakfı atölyelerinde de alt yaş gruplarına yönelik robotik kodlama, çevre bilinci, fen etkinlikleri ve kutu (zeka) oyunları gerçekleştiriliyor. Ayrıca lise son sınıf gençlere yönelik Akbank Akademi tarafından “Yapay Zeka” ve Psikososyal alanlarında seminerler veriliyor. Bunlarla birlikte 12-24 yaş grubuna yönelik “iletişim ve akran zorbalığı” eğitimleri de düzenleniyor. İlerleyen günlerde bu eğitimin ebeveynlere de verilmesi planlanıyor ve böylece akran zorbalığına uğrayan gençlere nasıl destek verebilecekleri konusunda ebeveynler arasında farkındalık oluşturulması hedefleniyor. Akbank’ın yaklaşık 10 yıl önce başlattığı Şehrin İyi Hali’nin gönüllüleri de bölgedeki iyileşme ve dönüşüm sürecinde önemli bir rol üstleniyor. Bu süreçte, Akbanklı gönüllüler gençlerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaşıyor ve onlara ilham veriyor.

05 Nis 2024 - 15:15 İHA İstanbul- Ekonomi

Mahreç  İha

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