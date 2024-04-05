Hurman Çayında ceset bulundu

Edinilen bilgiye göre, Izgın Mahallesi civarında Hurman Çayı yüzeyinde hareketsiz duran bir kişiyi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bir erkeğe ait olan cesedin, itfaiye ekiplerince sudan çıkarılacağı bildirildi.