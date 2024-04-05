Başkan Kayabaşı: “Halkın ferasetine güvenimiz tam”

Başkan Kayabaşı, halk iradesinin sandığa yansıdığının altını çizerek, “Halkın ferasetine güvenimiz tam” dedi.

Yeniden Refah Partisi Elbistan İlçe Başkanı Sabahattin Kayabaşı, 31 Mart’ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nin sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Partisine oy versin ya da vermesin tüm seçmenlere teşekkür eden Başkan Kayabaşı, “Vatandaşa çapsız diyen, tepeden bakan kendilerinden başka kimsenin görüşüne saygı duymayanlara halkımız sandıkta dersini verdi” ifadesini kullandı.

Bundan sonraki süreçte de sandıktan çıkan mesajın bilincinde hareket edeceklerinin altını çizen Kayabaşı, “Yoğun bir seçim sürecini geride bıraktık. Elbistan halkı bir kez daha iradesini ortaya koydu ve üstün ferasetini gösterdi. Biz de Yeniden Refah Partisi Elbistan İlçe Teşkilatı olarak halkımızın verdiği ince mesajı tam olarak idrak etmiş bulunuyoruz. Biz de üzerimize düşen ödevi almış bulunup teşkilat olarak bundan sonra daha dikkatli adımlar atacağız. Her zaman olduğu gibi önümüzdeki süreçte de Elbistan halkının haklarının müdavimi olmaya devam edeceğiz. İlçemizde ve bölgemizdeki insanımızı, halkımızı ilgilendiren tüm konularda doğruya doğru yanlışa da yanlış diyeceğiz. Daha çok çalışıp her bir vatandaşımıza ulaşacağız. Elbistanlıların, Yeniden Refah Partisi’ne olan teveccühüne layık olmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

Yeniden Refah Partisi Elbistan İlçe Başkanı Sabahattin Kayabaşı, Elbistan Belediye Başkanı olarak seçilen Erkan Gürbüz’e de görevinde başarılar diledi.