05 Nis 2024 - 14:13- Ekonomi G:

Ticaret Bakanlığı ekipleri 81 ilde Ramazan Bayramı öncesi denetim yapıyor

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Ticaret Bakanlığı ekipleri, 81 ilde Ramazan Bayramı öncesi eş zamanlı fiyat ve etiket denetimi yapıyor.

Ticaret Bakanlığı ekipleri 81 ilde Ramazan Bayramı öncesi denetim yapıyor mask
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İstanbul'da Mısır Çarşısı'ndaki denetimlere katılan İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, kentte bugün 18 ilçede 130 personelle bayram öncesi denetim yapıldığını söyledi.

Menteşe, "Fiyatları kontrol edeceğiz hem de etiketlere bakacağız. Fahiş fiyat denetiminde öncelikli olarak ürünlerin mevcut satış fiyatlarını tespit ediyoruz. Alış fiyatlarını tespit ediyoruz. Makul olmayan bir durum tespit ettiğimiz durumda firmaya bu ürünün alım faturalarını bize gönderin diye talepte bulunuyoruz. Bunlar geldiğinde yine bir anormallik hissedersek bakanlığımız bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna gönderiyoruz." dedi.

Fiyat etiketi açısından da önce etiketin olup olmadığına baktıklarını belirten Menteşe, "Etiket varsa, etiketin özelliklerinin yönetmeliğe uygun olup olmadığına bakıyoruz. Özellikle indirimli satış dediğimiz ürünlerde mutlaka etiketin üzerinde indirimden önceki fiyatın da yazılı olması lazım. Vatandaşlarımızdan, tüketicilerimizden özellikle buna dikkat etmelerini istirham ediyoruz." diye konuştu.

Menteşe, şunları söyledi:

"Ürün etiketinde fiyat değişim tarihi olup olmadığına, yani o fiyat hangi tarihte değiştirilmiş ona bakıyoruz. Bunların her birindeki aykırılıklar için de yine mevzuatta belirtilen idari yaptırımlar var, onlar uygulanıyor. Bayramı bayram tadında yaşayalım. Bayramı fırsata çevirmek isteyen işletmecilerimiz yoktur ama ola ki varsa biz denetimlerimize bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da devam edeceğiz."

Menteşe, ticaret il müdürlükleri olarak hem bakanlığın hem valiliğin talimatları doğrultusunda denetimleri 365 gün aralıksız sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Ticaret Bakanlığı ekipleri 81 ilde Ramazan Bayramı öncesi denetim yapıyor

Ankara
Başkentte de Ankara Ticaret Müdür Vekili Elif Tan ve beraberindeki ekip, Çankaya ilçesindeki marketleri denetledi.


Fotoğraf: Ömer Taha Çetin/AA

Denetimde, Ramazan Bayramı dolayısıyla talebin yoğun olduğu ürünlerin yanı sıra temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin etiketleri incelendi. Ürünlerde fahiş fiyat artışı olup olmadığına, etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiketlerde eski fiyat bilgisinin olup olmadığına bakıldı.

Süreç nasıl işliyor?
Denetimlerde, etiketlerde aykırılık tespit edilmesi halinde etiket başına 2 bin 172 lira idari para cezası uygulanıyor. Haksız fiyat artışı yapıldığı kanaati oluşturan ürünlere ilişkin de tutanak tutularak Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna gönderiliyor. Kurul, gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yaptıktan sonra gerekli gördüğü işletmelere yaptırım uyguluyor. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, 52 bin 492 liradan 524 bin 960 liraya kadar cezai işleme gidebiliyor. Kurul, stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere 353 bin 302 liradan başlayarak 7 milyon 65 bin 97 liraya kadar ceza verebiliyor.

05 Nis 2024 - 14:13 - Ekonomi

Mahreç  Anadolu Ajansı

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