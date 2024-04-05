05 Nis 2024 - 13:30- Güncel G:

AK Partili meclis üyelerinden Başkan Erkan Gürbüz’e ziyaret

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AK Parti Elbistan Belediye Meclis Üyeleri, Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz’ü makamında ziyaret etti.

AK Partili meclis üyelerinden Başkan Erkan Gürbüz’e ziyaret mask
AK Partili meclis üyelerinden Başkan Erkan Gürbüz’e ziyaret
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AK Parti Elbistan Belediye Meclis Üyeleri Aydın Gül, Erdal Kıraç ve Mücahit Doğan, görevine başlayan Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz’ü ziyaret ederek kentin geleceği adına istişarelerde bulundu.

AK Partili meclis üyelerinden Başkan Erkan Gürbüz’e ziyaret
AK Partili meclis üyelerinden Başkan Erkan Gürbüz’e ziyaret

Burada bir değerlendirme yapan AK Parti Elbistan Belediye Meclis Üyesi Aydın Gül, Başkan Gürbüz’e hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Elbistan’ın deprem sonrasında rezerv alanı ve imar planının öncelikli sorun olduğunun altını çizen Gül, “Hiç kimsenin burnu bile kanamadan demokratik bir seçim geçirdik. Cenab-ı Allah, bu görevi size nasip eyledi. Hayırlı olsun. Bizler de belediye meclis üyesi seçildik. Bundan sonraki süreçte iktidar-muhalefet noktasında değil de hep beraber birlik ve beraberlik içerisnde şehrimizin menfaatleri noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Memleketimiz ve halkımız için çalışacağız. Elbistan’ın sorunları çok fazla. 6 Şubat depremi bizi yerle bir etti. İmar ve rezerv alanı ile ilgili sorunlarımız var. Rezerv alanının genişletilmesi noktasında bize ne düşüyorsa üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Ayrım yapmadan Elbistan’ımızın menfaatini düşünüyoruz ve şehrimizi biran önce ayağa kaldırmanın derdindeyiz” dedi.

Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Demokratik bir sürecine bütün partiler katkı sundu. Artık Elbistan için ne yapabiliriz bunu yapabilir onun derdindeyiz. Rezerv alanla ilgili sıkıntıları biliyoruz. Alanın küçüklüğü ve diğer konularda da sıkıntılar var. Bu problemleri çözmek için de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ve Elbistan Belediyesi olarak da üzerimize düşeni yapacağız” ifadelerini kullandı.

05 Nis 2024 - 13:30 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

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