Uzmanından yaza formda girme tavsiyeleri

05 Nis 2024 - 13:20- Ekonomi G:

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Diyetetik Uzmanı Dyt. Sena Çelik: "Aşırı yemek, kilo alımına neden olabilir. Küçük tabaklar kullanarak porsiyonlarınızı küçültebilirsiniz"

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 Diyetetik Uzmanı Dyt. Sena Çelik, yaz mevsimini ideal bir kiloyla karşılamak için bayramda sağlıklı ve dengeli beslenme düzenini takip etmenin çok önemli olduğunu belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, ramazan ayında tutulan oruç sonrası, bayramda öğün artışı ve tatlı tüketimi, kilo almaya yol açabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medicana Sağlık Grubu Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dyt. Sena Çelik, Ramazan Bayramı ve yaz sezonu hazırlığında nasıl beslenilmesi konusunda tavsiyelerde bulundu.

Çelik, yaz mevsimini ideal bir kiloyla karşılamak için bayram süresince sağlıklı ve dengeli bir beslenme düzeni benimsenmesi gerektiğini belirterek, ana öğünlerde protein, kompleks karbonhidratlar, sağlıklı yağlar ve lif içeriği yüksek olan meyve ve sebzeleri dengeleyerek tüketmeyi önerdi.

- "Porsiyonlarınızı küçültün"

Yemek porsiyonlarının kontrol altında tutulması gerektiğini vurgulayan Çelik, "Aşırı yemek, kilo alımına neden olabilir. Küçük tabaklar kullanarak porsiyonlarınızı küçültebilirsiniz. Gün boyunca yeterli miktarda su içmeye özen gösterin. Su vücudunuzun hidrasyonunu sağlar, metabolizmayı destekler ve tok hissetmenize yardımcı olur. Lif içeriği yüksek olan meyve ve sebzeler sindirimi kolaylaştırır, tokluk hissi sağlar ve vücudu temizler." ifadelerini kullandı.

Et, tavuk, balık, yumurta gibi protein kaynaklarından yeterli miktarda tüketilmesinin, kas gelişimi ve metabolizmayı destekleyeceğini bildiren Çelik, şunları kaydetti:

"Kompleks karbonhidrat kaynaklarına yönelin. Bulgur, esmer pirinç, kepekli ekmek gibi lif içeriği yüksek olan karbonhidratlar sindirimi uzun süreli tutar ve enerji sağlar. Sağlıklı atıştırmalıklar tercih edin. Ceviz, badem, fındık gibi kuruyemişler veya yoğurt gibi protein açısından zengin alternatifler tercih edebilirsiniz. Şekerli içecekler ve aşırı şeker içeren tatlılardan kaçının. Şeker tüketimini minimumda tutmak, kilo kontrolü ve sağlıklı bir yaşam için önemlidir. Bayram süresince düzenli egzersiz yapmaya özen gösterin. Yürüyüşe çıkmak veya evde egzersiz programları uygulamak gibi aktivitelerle, günlük hareket miktarınızı artırabilirsiniz."

- "Limonlu veya naneli su içmek de detoks etkisini artırabilir"

Dyt. Sena Çelik, bayramda alınan fazla kalorileri dengelemek için, sağlıklı bir şekilde vücudu arındıracak önerilere de dikkati çekti.

Bol miktarda su içmenin vücudu temizleyerek toksinlerin atılmasına yardımcı olacağını ve gün boyunca düzenli aralıklarla su içmeye özen gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Çelik, "Limonlu veya naneli su içmek de detoks etkisini artırabilir. Antioksidan özelliklere sahip olan yeşil çay, metabolizmayı hızlandırabilir ve vücudu temizlemeye yardımcı olabilir. Günde birkaç bardak yeşil çay tüketmek faydalı olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Yeşil sebzelerin vücuda lif, vitamin ve mineral sağlayacağına işaret eden Çelik, "Salatalık, ıspanak, brokoli gibi yeşil sebzeleri bolca tüketerek vücudu temizlemeye yardımcı olabilirsiniz. Yoğurt, kefir gibi probiyotik içeren yiyecekler sindirim sistemini düzenleyebilir ve bağırsak sağlığını iyileştirebilir. Zeytinyağı, avokado, kuruyemişler gibi sağlıklı yağlar tüketmek vücudu destekler ve detoks sürecine yardımcı olabilir." şeklinde görüş belirtti.

Çelik, bayram sonrası detoks yapmayı düşünenlere, "Uzun süreli veya ağır detoks programlarını uygulamadan önce beslenme uzmanına danışmanız önemlidir. Ayrıca, detoksun birkaç günü aşmaması ve dengeli bir şekilde beslenmeyi içermesi gerekir." uyarısında bulundu.

# sağlıklı ve dengeli bir beslenme, yaz mevsimi

05 Nis 2024 - 13:20 AA İstanbul- Ekonomi

Mahreç  Anadolu Ajansı

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