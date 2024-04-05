CHP Meclis Üyesi Taşdemir’den teşekkür mesajı

Mazbatasını alan Taşdemir, mesajında; Elbistan’ın geleceği açısından birçok yeniliği ve değişikliği beraberinde getirecek bir seçimi zaferle noktaladıklarını belirterek, “Bundan sonra bizlere düşen Elbistan Belediye Başkanımız Sayın Erkan Gürbüz’le omuz omuza vererek şehrimizin ihya ve inşası için gecemize gündüzümüze katmak olacak” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Büyükşehir ve Elbistan Belediye Meclis Üyesi Av. Ramazan Taşdemir, azim ve kararlılıkla sürdürülen bir sürecin meyvesini aldıklarını söyledi.

Elbistan halkının, değişime olan inancının bir göstergesi olarak Cumhuriyet Halk Partisi’ni yerelde iktidar yaptığını vurgulayan Av. Taşdemir, “Seçim zaferimizin asıl mimarı olan, kampanyamız süresince bana evlatları gibi sarılan, kardeşleri gibi destekleyen, inanan, güvenen kıymetli Elbistanlılara; yaşattıkları bu duygu için yürekten teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

Gördüğü bu samimi desteğe layık olmaya çalışacağının altını çizen Av. Taşdemir, “Bundan sonra birlik olma, daha çok çalışma, bayrağı daha ileriye taşıma zamanı. Bunu da yine Elbistanlılarla birlikte, hep beraber başaracağız. Elbistanlıların desteği ve dualarıyla, şehrimizin daha güzel yarınları için çalışmaya devam edeceğiz. Şehrini emin ellere teslim eden ve bu yetkiyi bize veren Elbistan halkının güvenini asla boşa çıkarmayacağız. Bu seçimleri halk kazanmıştır, halkın belediyeciliği kazanmıştır. Biz de, halkın emanetinin savunucusu olarak hemşerilerimizin hakkına ve hukukuna halel gelmemesi için görevimizin başında olacağız” şeklinde konuştu.

Bu akşam idrak edilecek olan Kadir Gecesi ile ilgili de değerlendirme yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Büyükşehir ve Elbistan Belediye Meclis Üyesi Av. Ramazan Taşdemir, “Ramazan ayının sonlarına yaklaşırken bu gece de bin aydan daha hayırlı olsan Kadir Gecesi’ni idrak edeceğiz. Tüm hemşerilerimin ve İslam aleminin bu özel gecesini tebrik eder hayırlara vesile olmasını yüce Allah’tan dilerim” dedi.

Aynı zamanda 5 Nisan’ın Avukatlar Günü olduğunu hatırlatan Taşdemir, meslektaşlarının da bu anlamlı gününü kutlayarak görevlerinde başarılar diledi.