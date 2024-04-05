05 Nis 2024 - 12:32- Güncel G:

Yılmaz’dan Avukatlar Günü mesajı

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Kahramanmaraş Barosu Elbistan Temsilcisi Av. Cihat Yılmaz, meslektaşlarının 5 Nisan avukatlar gününü kutladı.

Yılmaz’dan Avukatlar Günü mesajı mask
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5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Kahramanmaraş Barosu Elbistan Temsilcisi Cihat Yılmaz, savunma hakkı ile bağımsız yargı arasındaki doğru orantıya vurgu yaptı.

Savunma hakkının uygulayıcısı olan avukatların hukuk sisteminin ayrılmaz bütünü olduğuna işaret eden Yılmaz, “Avukat adaletin teminatıdır” dedi.

Yılmaz, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“5 Nisan; savunmanın, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın sorunlarını dile getirdiğimiz özel bir gündür. Toplumların huzurlu ve güvenli bir ortamda hayatlarını sürdürmelerinin temel şartlarından birisi de, adaletin sağlanmasıdır. Bu açıdan meslektaşlarımız da; insan hakları ve hukukun üstünlüğü esası içerisinde gerek kişilerin, gerekse toplumların temel hak ve hürriyetlerinin korunmasında, savunulmasında, kanunlara bağlı kararlılıklarıyla adaletin tecelli etmesinde büyük sorumluluk üstlenmektedir.

Sağlıklı işleyen bir hukuk sisteminin vazgeçilmez unsurlarından biri de dava ve savunma hakkıdır. Bunu, kurumlarımız ve vatandaşlarımız adına tam bir sorumluluk bilinciyle yerine getiren avukatlarımız, temel bir kamu hizmeti yapmaktadır. Adalete duyulan güveni artırmak, böylece vatandaş-devlet ilişkisini de güçlendirmek, ancak bütün unsurlarıyla etkin, hızlı ve adil bir yargı işleyişiyle mümkündür. Yargının asli unsuru olan tarafsızlık da ancak bu şekilde gerçekleşecektir.”

Geçtiğimiz yıl yaşanan depremler nedeniyle bu anlamlı günde kutlama yapmayacaklarını hatırlatan Kahramanmaraş Barosu Elbistan Temsilcisi Av. Cihat Yılmaz, “6 Şubat 2023’te peş peşe yaşadığımız depremlerin burukluğu ve acısını hala yüreğimizde hissediyoruz. Bir daha asla yüzleşmek istemeyeceğimiz bu felakette Kahramanmaraş genelinde 30 meslektaşımızı yitirdik. Başta meslektaşlarımız olmak üzere afette hayatını kaybeden tüm hemşerilerimize ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Yaşadığımız bu üzücü olaydan dolayı geçtiğimiz yıl 5 Nisan’da kutlama yapmama kararı almıştık. Bunu kaybettiğimiz meslektaşlarımızın ve vatandaşlarımızın anısına sürdürüyoruz.

Bu duygularla, hukukun üstünlüğünün sağlanması ve kamu vicdanının razı olacağı şekilde adaletin tecelli etmesi yönünde gayret gösteren tüm avukatlarımızın, Avukatlar Günü'nü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

05 Nis 2024 - 12:32 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hakan Ceran

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