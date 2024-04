Hazır beton fiyatlarına tepki

Elazığ’da 2 bin 50 TL olan hazır beton fiyatlarının Adıyaman’da 2 bin 950 TL olmasına tepki gösteren Adıyaman İnşaat Müteahhitleri Derneği üyeleri ilgililerden konuyla ilgili yardım istediklerini dile getirdi.

Yapılan zamlardan dolayı ev yapacak yada alacak olan Adıyaman halkının oldukça mağduriyet yaşayacağını belirterek açıklamalarda bulunan Adıyaman İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Bayram Doğru, “Yaşanan asrın felaketiyle devlet, şehirleri ayağa kaldırmak, insanların yıkılan evlerine kavuşması ve hayatın normale dönmesi için verdiği bütün çabalar sürerken, diğer taraftan beton firmaları ise yapılan bütün çabaları sekteye uğratarak insanların hayallerine normal hayatlarına kavuşmasını zorlaştırmak ve daha fazla para kazanmak için her gün zam yapar hale geldiler. Yaşadığımız asrın felaketinden bu güne betona yüzde 200 den fazla zam yapıldı. 250’den fazla sektörü etkileyen inşaat sektöründe beton firmaları 6 şubat depreminde bin TL olan beton fiyatlarını jet hızında artırarak ve 3 gün öncede yapılan yüzde 25’lik artışla 2 bin 950 TL yaparak yıkılmış olan şehrimizde ve depremin yaşandığı 11 ilimizde vatandaşın ev sahibi olma hayalini bitirmiştir. Aynı şekilde 6 Şubat depreminde 70 TL olan çimentonun torbası bugün 185 TL ye çıkmıştır. Beton üretiminin en önemli girdilerinden olan enerjide bir yıldır fiyat artışı olmamasına rağmen çimento sektör temsilcilerinin yaptığı keyfi zam insanların konuta erişmesine büyük darbe vurmaktadır. Sektöre vurulan bu darbeyle inşaatın temel ana maddesi olan çimento; sektörün bütün kalemlerini etkileyecektir. Yapılan bu zam TOKİ konutlarının maliyetinden yerinde dönüşüme bütün kesimleri derinden etkileyecektir. Şehrimizde ve 11 deprem ilinde yapılan deprem konutları nedeniyle en büyük müşterisi olan devlet bu zulme artık dur demelidir. Yapılan bu zamlarla TOKİ konutlarının teslimi gecikecek ve vatandaşa maliyetini önemli derecede etkileyecek aynı zamanda vatandaşın yerinde dönüşüm projeleri hayal olarak kalacaktır. Devlet tarafından yerinde dönüşüm için verilen 750 bin TL kredi, 750 bin TL hibe de yapılan bu zamlarla eriyip gitmiştir. Beton Santralleri ve malzemenin şehir merkezine en yakın olduğu il olmasıyla maliyet daha düşük olması gerekirken tam tersine çevre illere ve Türkiye’nin nerdeyse en yüksek fiyata beton satılan ili durumundayız. Elazığ’da 2 bin 50 TL, Malatya’da 2 bin 280 TL, Şanlıurfa’da 2 bin 400 TL’yken Adıyaman’da bölgede en yüksek fiyatıyla 2 bin 950 TL’ye betonu almaktayız, ve bu fiyat farkını bizler Adıyamanlılar olarak her zaman beton firmalarına ödüyoruz. Beton firmalarına ellerini depremzedenin cebinden çıkararak zamları geri alması, vekillerimizden, belediye başkanımızdan, valimizden kısaca Adıyaman’da sorumluluk his eden herkesten bir an önce Adıyaman’a sahip çıkıp, firmaların zamlarını geri çekmesi için gerekli girişimleri başlatmalıdırlar” diye konuştu.