05 Nis 2024 - 12:09- Ekonomi G:

Hazır beton fiyatlarına tepki

ABONE OL Google News Sayfamız

Tüm deprem bölgesinde olduğu gibi Adıyaman'da yıkılan şehri ayağa kaldırmak için tüm gücü ile çalışıyor. Adıyaman İnşaat Müteahhitleri Derneği tarafından Adıyaman Valiliği önünde yapılan basın açıklamasında, hazır beton fiyatlarına yapılan zamların geri çekilmesini ve bu durumun bütün Adıyaman halkını mağdur edeceği vurgulandı.

Hazır beton fiyatlarına tepki mask
Hazır beton fiyatlarına tepki
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Elazığ’da 2 bin 50 TL olan hazır beton fiyatlarının Adıyaman’da 2 bin 950 TL olmasına tepki gösteren Adıyaman İnşaat Müteahhitleri Derneği üyeleri ilgililerden konuyla ilgili yardım istediklerini dile getirdi.

Hazır beton fiyatlarına tepki
Hazır beton fiyatlarına tepki

Yapılan zamlardan dolayı ev yapacak yada alacak olan Adıyaman halkının oldukça mağduriyet yaşayacağını belirterek açıklamalarda bulunan Adıyaman İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Bayram Doğru, “Yaşanan asrın felaketiyle devlet, şehirleri ayağa kaldırmak, insanların yıkılan evlerine kavuşması ve hayatın normale dönmesi için verdiği bütün çabalar sürerken, diğer taraftan beton firmaları ise yapılan bütün çabaları sekteye uğratarak insanların hayallerine normal hayatlarına kavuşmasını zorlaştırmak ve daha fazla para kazanmak için her gün zam yapar hale geldiler. Yaşadığımız asrın felaketinden bu güne betona yüzde 200 den fazla zam yapıldı. 250’den fazla sektörü etkileyen inşaat sektöründe beton firmaları 6 şubat depreminde bin TL olan beton fiyatlarını jet hızında artırarak ve 3 gün öncede yapılan yüzde 25’lik artışla 2 bin 950 TL yaparak yıkılmış olan şehrimizde ve depremin yaşandığı 11 ilimizde vatandaşın ev sahibi olma hayalini bitirmiştir. Aynı şekilde 6 Şubat depreminde 70 TL olan çimentonun torbası bugün 185 TL ye çıkmıştır. Beton üretiminin en önemli girdilerinden olan enerjide bir yıldır fiyat artışı olmamasına rağmen çimento sektör temsilcilerinin yaptığı keyfi zam insanların konuta erişmesine büyük darbe vurmaktadır. Sektöre vurulan bu darbeyle inşaatın temel ana maddesi olan çimento; sektörün bütün kalemlerini etkileyecektir. Yapılan bu zam TOKİ konutlarının maliyetinden yerinde dönüşüme bütün kesimleri derinden etkileyecektir. Şehrimizde ve 11 deprem ilinde yapılan deprem konutları nedeniyle en büyük müşterisi olan devlet bu zulme artık dur demelidir. Yapılan bu zamlarla TOKİ konutlarının teslimi gecikecek ve vatandaşa maliyetini önemli derecede etkileyecek aynı zamanda vatandaşın yerinde dönüşüm projeleri hayal olarak kalacaktır. Devlet tarafından yerinde dönüşüm için verilen 750 bin TL kredi, 750 bin TL hibe de yapılan bu zamlarla eriyip gitmiştir. Beton Santralleri ve malzemenin şehir merkezine en yakın olduğu il olmasıyla maliyet daha düşük olması gerekirken tam tersine çevre illere ve Türkiye’nin nerdeyse en yüksek fiyata beton satılan ili durumundayız. Elazığ’da 2 bin 50 TL, Malatya’da 2 bin 280 TL, Şanlıurfa’da 2 bin 400 TL’yken Adıyaman’da bölgede en yüksek fiyatıyla 2 bin 950 TL’ye betonu almaktayız, ve bu fiyat farkını bizler Adıyamanlılar olarak her zaman beton firmalarına ödüyoruz. Beton firmalarına ellerini depremzedenin cebinden çıkararak zamları geri alması, vekillerimizden, belediye başkanımızdan, valimizden kısaca Adıyaman’da sorumluluk his eden herkesten bir an önce Adıyaman’a sahip çıkıp, firmaların zamlarını geri çekmesi için gerekli girişimleri başlatmalıdırlar” diye konuştu.

05 Nis 2024 - 12:09 İHA Adiyaman- Ekonomi

Mahreç  İha

BAY ELEMAN ARANIYOR

Bilgisayar Kullanmasını bilen, LPG Projesi hazırlayacak, Eksoz Emisyon ölçümü yapacak Bay Eleman Aranıyor. KUBİLAY OTO ELEKTRİK LPG Dönüşüm 0 546 225...

ELEMAN ARANIYOR

Arçelik yetkili servisine en az lise mezunu B sınıfı ehliyetli personel alınacaktır Tel 0552 731 92 33

MUHASSEBE ELEMANI ARANIYOR

ŞİRKETİMİZDE ÇALIŞMAK ÜZERE BAY &amp; BAYAN MUHASSEBE ELEMAN ARIYORUZ

GÜMÜŞLER TRAKTÖR OTOMOTİ̇V SAN.Tİ̇C. LTD. ŞTİ̇.

AKARYAKIT SATIŞ ELEMANI

istasyonumuzda çalıştırılmak üzere bay akaryakıt satış elemanı alınacaktır. müracaatlar şahsen yapılacaktır.

0(000) 000 00 00 OPET ELBİ̇STAN ENSAR PETROL

ELEMANLAR ARANIYOR

KARAKUŞLAR AYGAZ TÜP BAYİİ VE SENDEO KARGODA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE EHLİYETLİ BAY ELEMAN VE BİLGİSAYARDAN ANLAYAN BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR.

Mikail Karakuş 0544 346 86 86

ELEMANLAR ARANIYOR

KARÇEK TARIM ÜRÜNLERİ ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARIYORUZ

Kiralık Oto Yıkama

Kiralık Oto Yıkama şartlar yüz yüze görüşülecek 0543 485 8743

ELEMANLAR ARANIYOR

Temap harita ve inşaat Mühendislik Ön Muhasebe Personeli *Ms Office (word-excell) programlarına hakim. *Faturalama ve ön muhasebe işlerini yönetebil...

MATEMATİK DERSİ VERİLİR

İşletme mezunuyum kendi evimde İlk ve Ortaokul öğrencilerine matematik dersi vermekteyim ilgilenirseniz . Ayrıntı ve bilgi için 0543 583 86 11

KİRALIK İŞYERi

Kızılcaoba Mahallesi Kışla Caddesi Corcular Market yanı 66 m2 işyerim kiralıktır. Tel: 0 543 618 21 04

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL