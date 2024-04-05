Başkan Erkan Gürbüz'den Kadir Gecesi mesajı

Başkan Gürbüz, paylaşmanın ve hoşgörünün ayı ramazanı uğurlarken, tüm İslam alemi için en önemli günlerden biri olan Kadir Gecesine erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Kadir Gecesi'nin diğer tüm zaman dilimlerinden üstün müstesna bir zaman dilimi olduğuna vurgu yapan Başkan Gürbüz, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Bu güzel günler Müslümanlar için manevi değerlerin arttığı, yardımlaşmanın, komşuluk ve akrabalık hukukunun daha da önem kazandığı zamanlardır. Bütün insanlık için hidayet rehberi olan Kuran-ı Kerim'in bu gecede indirilmeye başlanmış olması, Kadir Gecesi'ni diğer bütün zaman dilimlerinden üstün kılan özelliğidir. Bu vesile ile başta Elbistanlı hemşerilerim olmak üzere, tüm İslam aleminin Kadir Gecesini kutluyor, insanlığa barış, bereket, hoşgörü ve sağlık getirmesini diliyorum."