05 Nis 2024 - 12:02- Asayiş G:

Depreme Ebrar sitesinde yakalanan polis memurunun cesedi Kayseri’de çocuk sanılarak toprağa verilmiş

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Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlere Ebrar Sitesi Z Blok’ta yakalanan polis memuru Mustafa İlhan’ın cesedinin çocuk sanılarak başka bir aileye verildiği ve Kayseri’de defnedildiği DNA sonucu ortaya çıktı.

Depreme Ebrar sitesinde yakalanan polis memurunun cesedi Kayseri’de çocuk sanılarak toprağa verilmiş mask
Depreme Ebrar sitesinde yakalanan polis memurunun cesedi Kayseri’de çocuk sanılarak toprağa verilmiş
Depreme Ebrar sitesinde yakalanan polis memurunun cesedi Kayseri’de çocuk sanılarak toprağa verilmiş
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Kahramanmaraş merkezli ‘asrın felaketi’ olarak nitelendirilen ve 11 ili etkileyen depremlerde binlerce vatandaş hayatını kaybetti. Polis memuru Mustafa İlhan da ailesiyle beraber depreme Ebrar Sitesi Z Blok 4’üncü katta yakalandı. Eşi ve çocuğu vefat eden polisten 14 aydır haber alınamıyordu.

Depreme Ebrar sitesinde yakalanan polis memurunun cesedi Kayseri’de çocuk sanılarak toprağa verilmiş

Aylardır polis memuru Mustafa İlhan’ı arayan acılı ailesinden alınan DNA örneği ile yapılan karşılaştırma neticesinde bir eşleşme tespit edildi. DNA testinin ardından Kayseri’ye defnedilen 14-15 yaşlarındaki bir çocuk cesedinin kayıp olan polis memuru Mustafa İlhan’a ait olduğu belirlendi.

Depreme Ebrar sitesinde yakalanan polis memurunun cesedi Kayseri’de çocuk sanılarak toprağa verilmiş
Depreme Ebrar sitesinde yakalanan polis memurunun cesedi Kayseri’de çocuk sanılarak toprağa verilmiş

14 ay boyunca bulunamayan polis memuru Mustafa İlhan’ın cenazesi 5 Nisan Cuma günü öğle namazına müteakip Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Kurugeçit Şehitlik Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

05 Nis 2024 - 12:02 İHA Kahramanmaraş- Asayiş

Mahreç  İha

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