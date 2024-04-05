Ülkü Ocakları’ndan Alparslan Türkeş için anma programı

Elbistan Ülkü Ocakları, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in vefatının 27.yıl dönümü dolayısıyla bir anma programı düzenledi.

MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in, vefatının 27.yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle anılıyor. Elbistan Ülkü Ocakları Ortaöğretim Teşkilatı da; merhum Türkeş için anma programı düzenledi. Programda; başta Türkeş olmak üzere tüm şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu. Eller semaya açılarak dua edildi. Ayrıca; ocak gençliğine ‘Başbuğ Alparslan Türkeş’in hayatı’ konulu seminer verildi.

Elbistan Ülkü Ocakları Başkanlığı’ndan anma programıyla ilgili yapılan açıklamada; “Vefatının 27’nci yıl dönümünde merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş’i, aziz şehitlerimizi, tarih boyunca, vatan ve millet sevdası ile can veren muhterem ecdadımızı; bu değerler uğruna hayatlarını kaybetmiş ülküdaşlarımızı, dualarla andık. Merhum Başbuğumuzun kutlu emaneti olan Ülkü Ocakları ilelebet bizler tarafından yaşatılacaktır. Gayemiz bu kutlu emanetlere sahip çıkmak ve Türk milletine hizmet aşkımızı sonuna kadar sürdürmek olacaktır” denildi.