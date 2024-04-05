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Başkan Kul’dan Kadir Gecesi mesajı

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Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan İlçe Temsilcisi Ragıp Kul, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kul, mesa...

Başkan Kul’dan Kadir Gecesi mesajı mask
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Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan İlçe Temsilcisi Ragıp Kul, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kul, mesajında, tüm Elbistanlıların ve İslam aleminin Kadir Gecesi’ni tebrik ederek, şu ifadeleri kullandı:

“On bir ayın Sultanı Mübarek Ramazan-ı Şerif'i uğurlamaya hazırlanırken, kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesine erişmenin heyecan ve coşkusunu tüm Müslümanlar olarak hep birlikte yaşıyoruz.

Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de, “Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır.” mealindeki ayetle, bu gecenin esenlik dolu olduğuna işaret edilmektedir. Hiç şüphesiz bu mübarek gece, kalplerimizin kötülüklerden arınması, gönül dünyamızın aydınlanması, manevi huzurumuzun artması için bizlere eşsiz bir imkân ve fırsat sunmaktadır. Ve vakit o gecedir ki; bütün geceler ona hayran. Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan, bin aydan hayırlı olan Kadir Gecemiz mübarek olsun.”

05 Nis 2024 - 10:46 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hatice Köker

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