Başkan Vicdan'dan binlerce kişiyi buluşturan ramazan birlikteliği

Çok sayıda Ekinözülüyü buluşturan iftar programında konuşan Ekinözü Belediye Başkanı Harun Vicdan, “Az uyuyup çok çalışacağız. Belediyenin imkanları herkese eşit ulaşacak” dedi.

Ekinözü Belediyesi Düğün Salonu’ndaki iftar programında kendisini yalnız bırakmayan hemşerilerine teşekkür eden Başkan Vicdan, azmin ve çalışmanın elinden hiçbir zorluğun kurtulamayacağını söyledi.

Başkan Vicdan, “Ekinözü'müzde yeni bir 5 yılın ilk gününü yaşıyoruz. Artık seçimler geride kaldı. Emeklerimizle almış olduğumuz bu seçimi bundan sonra da hizmet noktasına taşıyacağız. Bize oy veren, vermeyen herkese adil ve eşit hizmet edeceğimizin sözünü veriyorum. Az uyuyup, çok çalışacağız. Belediyenin imkanları herkese eşit ulaşacak. Sizlerin emeğiyle geldiğim bu noktada, hiçbirinizi mahcup etmeyeceğim. Ekinözü’ne katacağımız artı değerlerle daha yaşanabilir bir kenti sizlerin desteğiyle var gücümüzle çalışarak hayata geçireceğiz. Yolumuz açık olsun” dedi.

Programa katılan vatandaşlar da, Başkan Vicdan’a teşekkür ettiler.