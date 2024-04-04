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Türk Kızılay'dan Kahramanmaraş'ta depremzedelere iftar

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Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz: "Bu ramazan kampanyamızda Türkiye genelinde 8,8 milyon kişiye ulaşmayı hedefledik ve hedeflerimize yaklaşmanın mutluluğu içindeyiz"

Türk Kızılay'dan Kahramanmaraş'ta depremzedelere iftar
Türk Kızılay'dan Kahramanmaraş'ta depremzedelere iftar
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Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, bu ramazan kampanyasında Türkiye genelinde 8,8 milyon kişiye ulaşmayı hedeflediklerini ve hedeflerine yaklaştıklarını söyledi.

Yılmaz, Türk Kızılay tarafından "Bu ramazan sensiz olmaz" sloganıyla Kahramanmaraş Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen kent iftarında depremzedelerle bir araya geldi.

Yılmaz, AA muhabirine, Türk Kızılay olarak ramazan kampanyalarını Hatay'dan başlattıklarını ve kurum olarak belli hedefler ortaya koyduklarını belirterek, "Bu hedeflere ramazanın sonuna doğru ulaşmaya çok yakınız ve bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Neydi hedeflerimiz? 100 binin üzerinde gıda kolisi dağıttık, 125 bin bayramlık kıyafet dağıttık ve 300 binden fazla aileye 2 bin lira nakit destek yardımında bulunduk." dedi.

Ramazan döneminde deprem bölgesinin Türk Kızılay için ayrı bir önem taşıdığını kaydeden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Buradaki insanlar, depremden sonra çok büyük acılar yaşadı. Millet olarak çok metanetli olduğumuzu her seferinde gördük. Buradaki yüzleri gülmeye hep devam etti. Biz onlara bir söz verdik. Dedik ki 'son depremzede yuvasına kavuşup, yastığa başını huzurla koyana kadar biz Kızılay olarak gönüllülerimizle, çalışanlarımızla burada olmaya devam edeceğiz.' Tabii ki bizim burada olmamıza vesile olan bağışçılarımızı ve Türk milletimizi anmamız gerekir ama deprem bölgesinde ramazanın başından bu tarafa kadar gönüllülerimizle sahadan hiç ayrılmadık. Bu ramazan kampanyamızda Türkiye genelinde 8,8 milyon kişiye ulaşmayı hedefledik ve hedeflerimize yaklaşmanın mutluluğu içindeyiz."

Türk Kızılay'ın Türk milletin yardım eli olduğunu belirten Yılmaz, bağışçıların yardımlarını kimi zaman deprem bölgesindeki vatandaşa, kimi zamansa Gazze'deki gibi bir savaşın yaşandığı yerde insanlara ulaştırdıklarını söyledi.

Deprem bölgesinde düzenlenen iftar programlarının kenetlenmeye vesile olduğunu kaydeden Yılmaz, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta inanılmaz derecede büyük acılar yaşandığını dile getirdi.

Deprem bölgesinde vatandaşların çok metanetli olduğunu belirten Yılmaz, "Türk milletinin bir ferdi olmaktan gurur duyduğumu her seferinde söylüyorum. Kızılay olarak biz sadece milletin yardım eliyiz. Bağışçılarımızdan aldığımızı bazen deprem bölgesinde bir çocuğa, bazen Gazze'de bir yetime, bazen herhangi bir ihtiyaç sahibine ulaştırıyoruz ama bunu bağışlar ve bağışçılarımız sayesinde yapıyoruz. Bağışçılarımıza da bizlere bu manevi hazzı yaşattıkları için teşekkür ediyorum." dedi.

Programın konuğu şef Mehmet Yalçınkaya, Kahramanmaraş'ın kendisinde ayrı bir yeri olduğunu, Kahramanmaraş için özel bir menü hazırladığını söyledi.

Açıklamaların ardından vatandaşlar, şef Yalçınkaya tarafından hazırlanan iftar menüsüyle oruçlarını açtı.

Programda, Türk Kızılay Kahramanmaraş İl Başkanlığı ekipleri ve gönüllüler, çocukların yüzlerini boyadı, oyun oynadı, pamuk şeker dağıttı.

# Genel Başkan, iftar, Kahramanmaraş, Türk Kızılay

04 Nis 2024 - 21:54 AA Kahramanmaraş- Güncel

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