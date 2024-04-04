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Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya depremzedeler için iftar sofrası hazırladı

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Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, Türk Kızılay'ın "Bu ramazan sensiz olmaz" sloganıyla Kahramanmaraş'ta Kızılay Kahramanmaraş 1915 Çanakkale Aşevi'nde afetz...

Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya depremzedeler için iftar sofrası hazırladı mask
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya depremzedeler için iftar sofrası hazırladı
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya depremzedeler için iftar sofrası hazırladı
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Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, Türk Kızılay'ın "Bu ramazan sensiz olmaz" sloganıyla Kahramanmaraş'ta Kızılay Kahramanmaraş 1915 Çanakkale Aşevi'nde afetzedeler için iftar yemeği hazırladı.

Şef Yalçınkaya'ya yemeklerin hazırlanmasında Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz da eşlik etti.

Yalçınkaya, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Kızılay'ın büyük bir hizmet verdiğini belirterek, "Şu an Kahramanmaraş’tayız ve burada yaklaşık 7 bin kişilik yemek hazırlanıyor. Hazırlanan yemekler, şehir meydanı, konteynerler, mobil tırlar ve sefer taslarıyla ailelere gidiyor. Gerçekten büyük bir hizmet var. Her zaman olduğu gibi Kızılay'a biz desteğimizi veriyoruz. Herkesi Kızılay'a kan vermeye davet ediyorum. Ben iftardan sonra kan verilmez diye biliyordum ama verilebiliyormuş." diye konuştu.

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz da Türkiye genelinde 42 aşevi ile hizmet verdiklerini söyledi.

Ramazan boyunca 4 milyon kişilik iftar vermeyi hedeflediklerini aktaran Yılmaz, "Son depremzede evine gidip yastığa başını huzurla koyana kadar bir buradayız. Biz nasıl Gazze'ye gemi gönderirken aracıyız diyorsak burada da biz aracıyız. Aslında milletimizin yardımlarını buraya ulaştırmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla buradan bu kazanların kaynamasına sebep olan bağışçılarımızda teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

# "Masterchef" yemek yarışması, Aşevi, depremzede, Kızılay, mehmetyalçınkaya, Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz

04 Nis 2024 - 20:14 AA Kahramanmaraş- Güncel

Mahreç  Anadolu Ajansı

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