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Evlilik kredisine bugüne kadar 6 bin 753 başvuruda bulunuldu

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na bugüne kadar 6 bin 753 başvuru yapıldığını bildirdi.

Evlilik kredisine bugüne kadar 6 bin 753 başvuruda bulunuldu mask
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gelen Göktaş'ın, evlilik öncesi eğitimi almaya başlayan çiftlerle bir araya geldiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine verilen Bakan Göktaş, ilk etapta deprem bölgesinde hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu'na bugüne kadar 6 bin 753 başvuru yapıldığını ve 392 çiftin evlilik öncesi eğitimden yararlandığını belirtti.

Burada çiftlerin başvuru süreçlerindeki deneyimlerini, düşüncelerini ve taleplerini dinleyen Bakan Göktaş, çiftlere yönelik verilen bu eğitimin ödev olarak algılanmamasını istedi.

Bakanlık olarak evlenmek isteyenlere evlilik öncesi eğitimini zaten verdiklerini aktaran Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması için bu fonu kurduklarını ifade etti.

Aile kurmayı her daim teşvik ettiklerini, aileleri güçlendirmeyi ana hedefleri olarak belirlediklerini bildiren Bakan Göktaş, "Bu projeyle gençlerin evlilik sürecinde sağlıklı bir adım atmalarını ve mutlu bir aile hayatı kurmalarını destekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla hayata geçirdiğimiz Aile ve Gençlik Fonu'na 15 Şubat'tan bu yana Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinden toplam 6 bin 753 başvuru yapıldı ve 392 çiftimiz evlilik öncesi eğitimden yararlandı." ifadelerini kullandı.

Projenin, aile birliğini güçlendirerek gençleri bilinçli ve sağlıklı ilişkiler kurabilen bireyler olarak yetiştirmeye yardımcı olacağına vurgu yapan Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Özellikle depremin getirdiği zorlukların üstesinden gelmek için de evli çiftlerin birbirlerine destek olmalarını önemli buluyorum. Bu projenin bir parçası olarak sunulan evlilik öncesi eğitimi, genç çiftlere hem duygusal hem de pratik beceriler kazandırarak daha sağlam bir temel oluşturmalarını hedefliyor. İletişimden çatışma çözümüne, mali planlamadan aile içi rollerin paylaşımına kadar geniş bir yelpazede eğitimler sunuluyor. Bu tür projeler toplumun temel birimi olan aileyi güçlendirmeye katkı sağlayacaktır. Gençlerimizi daha bilinçli, sağlıklı ilişkiler kurabilen bireyler olarak yetiştirmeye yardımcı olduğuna inanıyoruz. Hep birlikte, daha sağlıklı ve mutlu aileler için çalışmaya devam edeceğiz."

Bakan Göktaş, temasları kapsamında Onikişubat Gündüz Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'ni de ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

# ekonomi

04 Nis 2024 - 19:35 AA Kahramanmaraş- Politika

Mahreç  Anadolu Ajansı

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