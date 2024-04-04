CHP Genel Başkanı Özel: “Türkiye İttifakı kazandı, Türkiye kazanacak”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i, Adnan Menderes Havaalanı’nda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri ve partililer karşıladı.

Özel, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 14 büyükşehir belediyesini kazandığını ve 15’inci büyükşehir için hukuk mücadelesi içerisinde olduklarını söyledi. “Cumhuriyet Halk Partisi 35 il kazanmıştır. En yakın rakibinden 11 il ileridedir” diyen Özel, "3’ü Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere 35 kadın belediye başkanımız geçen dönemki 11 olan sayıyı 35’e çıkarırken, bu konuda en önemli katkı İzmir’de gösterdiğimiz 9 kadın adaydan 8’ini seçen İzmir’in seçmenlerine aittir. Türkiye’de neredeyse tamamı gençlik örgütlerimizden gelen 58 genç belediye başkanımız vardır” dedi.

“Aday belirleme süreçlerinde kimsenin hakkını yemedik”

“Aday belirleme süreçlerinde kimsenin hakkını yemedik" diyen Özel, "Eğer kusurumuz hatamız varsa, kastımız yoktur. Ancak İzmir’in memnuniyet anketlerinde en üst düzeyde yer alan üç arkadaşımızla devam ettik. Diğer arkadaşlarımıza da şunu anlattık; İzmir’in notu kıt. Haksız mı haklı. En iyisini hak ediyor mu ediyor. En büyük desteği veriyor mu veriyor. Biz İzmir’in beklentilerini gördük. Sesini duyduk. O sese kulak veren, yanıt veren bir listeyle İzmir’in karşısına çıktık ve İzmir, değişime, dönüşüme, gençleşmeye, kadınların siyasetteki eşit temsili noktasındaki büyük adıma ve bundan sonraki gelecek güzel günlere oy verdi. Bundan sonra İzmir hak ettiğini alacak. İzmir iyi belediyecilik uygulamalarını sürdürecek. Yapılanların üstüne koyacak ama o büyük beklentiye de cevap verecek” dedi.

“Belediye başkanını yıpratmaya girişen ilçe başkanlarının karşısında olacağım”

CHP örgütlerine çağrıda bulunan Özel, “Örgüt-belediye dengesini doğru kuran, birbirine destek olan, yapılan icraatları doğru anlatan örgüte, örgütüne hakkıyla sahip çıkan belediye başkanına sonuna kadar ben de sahip çıkacağım. Eski hastalıklarla, bir ilçe seçimini almak üzerinden yapılabilecek her türlü müdahalede belediye başkanının, kamu hizmetinin sunumunda olmadık taleplerle yıpratmaya girişen ilçe başkanının da karşısında olacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü herhangi bir 5 yıla talip değiliz. Bu 5 yıl kim hata yaparsa Atatürk’ün partisinin girdiği ilk yerel ve ilk genel seçimde birinci parti yapma ve Atatürk’ün partisini ikinci yüzyılın ilk seçiminde iktidar yapma hedefimize engel olur. Bu yolda engel tanımayacağız.”

“Bir tane AK Partili’yi kırarsak, bir tane MHP’liyi üzersek yanlışların en büyüğünü yapmış oluruz”

Özel, “Sakın bu zaferin bize kazandırdığı özgüvenle bir tane AK Partili’yi kırarsak bir tane MHP’liyi üzersek ve pek çoğu bize destek vermiş olan Cumhur İttifakı’ndan gençlere, bu partide kendilerini yabancı hissettirirsek yanlışların en büyüğünü yapmış oluruz. Burası baba evidir. Baba evinde gelen herkes huzur içinde oturabilir. Kardeşin biri başını açar öbürü kapar. Baba kimseye karışmaz. Baba evinin bir odasında biri oturur, eğlenir, biri bir odasında namaz kılar, ibadet eder. Baba evi böyle bir yerdir. İzmir birlikte yaşamanın, birlikte yönetmenin kendinden olmayana da kendi hakkından fazla sahip çıkan hoşgörü ve özgürlüklerin kentidir” dedi.

Özel, Hamza Dağ’ın da İzmir’e katkı sağladığını belirterek, “Büyükşehir Belediye Başkanı adayının her ne kadar kampanyasında partisinden kopma çabasını samimi bulmasak da kullandığı dille, yapmış olduğu kampanyayla, İzmir’e etmiş olduğu iltifatlarla olumlu bir iklime bugüne kadar katkı sağlamıştır. Biz bir kusur ettiysek herhangi bir üyemin kalbini kırdıysam, genel başkan olarak sorumluluğu alıyorum. Tüm seçim döneminin varsa bilinmeden yapılmış hataları için örgütü bazına bizzat özür diliyorum. İzmir’de İzmir İttifakı, Türkiye’de Türkiye İttifakı kazandı. Türkiye kazanacak” açıklamalarında bulundu.

Özel daha sonra memleketi Manisa’da, Milliyetçi Hareket Partisi’nden Cumhuriyet Halk Parti’ye geçen Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etmek üzere havaalanından çıkış yaptı.