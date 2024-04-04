Başkan Gürbüz'den çiçek yerine yetimlere bağış çağrısı

Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, makamına tebrik için çiçek gönderilmesi yerine yetim çocuklara bayram harçlığı olması amacıyla Yetim Koordinasyon Merkezi'ne bağış yapılmasını istedi.

Dün görevi devralan Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, anlamlı bir davranışa imza attı. Tebrik amacıyla makamına çiçek gönderilmemesini isteyen Başkan Gürbüz, 'Yetim gülerse dünya güler' diyerek Yetim Koordinasyon Merkezi'nin hesabına bağış yapın çağrısında bulundu.

'Gelin, yetimlerimizin bayramın heyecanını birlikte yaşayalım' diyen Başkan Gürbüz, "Lütfen tebrik için çiçek göndermeyiniz. Bunun yerine yetimlerimize bayram harçlığı olarak Yetim Koordinasyon Merkezimizin hesabına bağış yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı.