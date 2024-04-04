- Yaşam

’TCG Dumlupınar’ denizaltısında şehit olan 81 denizci için anma töreni düzenlendi

ABONE OL Google News Sayfamız

Çanakkale Boğazı’ndan geçiş yaparken 71 yıl önce Nara Burnu önlerinde İsveç şilebi ’Naboland’ ile çarpışması sonucu batan ‘TCG Dumlupınar’ denizaltısında şehit olan 81 denizci için anma töreni düzenlendi. Şehit denizciler anısına, denizaltının battığı yere çelenk bırakıldı.

’TCG Dumlupınar’ denizaltısında şehit olan 81 denizci için anma töreni düzenlendi mask
’TCG Dumlupınar’ denizaltısında şehit olan 81 denizci için anma töreni düzenlendi
’TCG Dumlupınar’ denizaltısında şehit olan 81 denizci için anma töreni düzenlendi
+5
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Çanakkale Boğazı’ndan geçiş yaparken 71 yıl önce Nara Burnu önlerinde İsveç şilebi ’Naboland’ ile çarpışması sonucu batan ‘TCG Dumlupınar’ denizaltısında şehit olan 81 denizci için anma töreni düzenlendi. Vali İlhami Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen törenin yapılacağı ’TCG Anafartalar’ Denizaltısına geçti. Vali İlhami Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, öğrenciler ile birlikte 4 Nisan 1953’te İsveç bayraklı ‘Naboland’ adlı gemiyle çarpışarak batan ’TCG Dumlupınar’ın anısına denize çelenk bıraktı. Ardından şehit denizciler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. ‘TCG Türkeli’ gemisinden töreni takip eden askerler, gaziler ve şehit yakınları, öğrenciler ve izciler 1 dakika boyunca çalınan siren eşliğinde selam durarak, ‘TCG Dumlupınar’ denizaltısı şehitlerini andı.

’TCG Anafartalar’ denizaltısında düzenlenen ilk anma törenin ardından Vali İlhami Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı SG.Kd.Bn. Ercan Oran, askerler, gaziler ve şehit yakınları ikinci anma töreninin yapılacağı Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığındaki Nara Barbaros Şehitliği’ne geçti. Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığındaki Nara Barbaros Şehitliği’nde yapılan anma töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla Türk bayrağı göndere çekildi. Anma töreninde, Üsteğmen Anıl Boztepe tarafından günün anlam ve önemi hakkında yapılan konuşmadan sonra şehitler için dua edildi. Vali İlhami Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen tarafından şehitlik defteri imzalandı. Protokol üyeleri, gaziler ve şehit yakınları, şehitliği ziyaret edip karanfil bıraktı.

Dumlupınar kazası

Donanmaya katılışını takiben çeşitli görevler alan ve başarıyla yerine getiren ’TCG Dumlupınar’ denizaltısı, en son ’TCG I. İnönü’ denizaltısı ile birlikte Ege’de icra edilecek ’Blue Sea’ isimli NATO tatbikatına katılmak için 1 Nisan 1953 günü saat 16.00’da Gölcük’ten hareket etti. İki gün süren görevin ardından dönüşe geçen ’TCG Dumlupınar’, 3 Nisan’ı 4 Nisan’a bağlayan gece puslu havada Çanakkale Boğazı’na girdi. Burada Marmara Denizi’nden Boğaz’a giriş yapan İsveç bandıralı ’Naboland’ isimli ticaret gemisiyle çarpışıp batan ’TCG Dumlupınar’ denizaltısındaki 81 denizci şehit oldu.

04 Nis 2024 - 16:51 İHA Çanakkale- Yaşam

Mahreç  İha

MUHASSEBE ELEMANI ARANIYOR

ŞİRKETİMİZDE ÇALIŞMAK ÜZERE BAY &amp; BAYAN MUHASSEBE ELEMAN ARIYORUZ

GÜMÜŞLER TRAKTÖR OTOMOTİ̇V SAN.Tİ̇C. LTD. ŞTİ̇.

AKARYAKIT SATIŞ ELEMANI

istasyonumuzda çalıştırılmak üzere bay akaryakıt satış elemanı alınacaktır. müracaatlar şahsen yapılacaktır.

0(000) 000 00 00 OPET ELBİ̇STAN ENSAR PETROL

ELEMANLAR ARANIYOR

KARAKUŞLAR AYGAZ TÜP BAYİİ VE SENDEO KARGODA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE EHLİYETLİ BAY ELEMAN VE BİLGİSAYARDAN ANLAYAN BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR.

Mikail Karakuş 0544 346 86 86

ELEMANLAR ARANIYOR

KARÇEK TARIM ÜRÜNLERİ ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARIYORUZ

Kiralık Oto Yıkama

Kiralık Oto Yıkama şartlar yüz yüze görüşülecek 0543 485 8743

ELEMANLAR ARANIYOR

Temap harita ve inşaat Mühendislik Ön Muhasebe Personeli *Ms Office (word-excell) programlarına hakim. *Faturalama ve ön muhasebe işlerini yönetebil...

MATEMATİK DERSİ VERİLİR

İşletme mezunuyum kendi evimde İlk ve Ortaokul öğrencilerine matematik dersi vermekteyim ilgilenirseniz . Ayrıntı ve bilgi için 0543 583 86 11

KİRALIK İŞYERi

Kızılcaoba Mahallesi Kışla Caddesi Corcular Market yanı 66 m2 işyerim kiralıktır. Tel: 0 543 618 21 04

BAYAN ELEMAN ARANIYOR

BAYAN MUHASEBE ELEMAN ARANIYOROrganizede kurulan işletmemize iş tecrübesi olan bayan muhasebe elemanı alınacaktır. Tel: 0553 940 23 75 Mail:Ybmermerr@...

KAYIP İLANI

Saraykent Ehli Beyt Cami taraflarında Şok Markete gidilen yolda altın zincir kolyem kaybolmuştur bulan kişinin Ehli Beyt Cami Hocasına vermelerini ric...

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL