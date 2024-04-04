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Erken tanı ve yeni tedavilerle kansere bağlı ölüm oranları azalıyor

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Nüfus artışına paralel yıllık yeni kanser tanısı alan hasta sayısının artmasına rağmen, kanserden ölüm oranlarının düştüğü ve sağ kalımın uzadığı belirtildi.

Erken tanı ve yeni tedavilerle kansere bağlı ölüm oranları azalıyor mask
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Türk Toraks Derneği Torasik Onkoloji Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Tuncay Göksel, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada kanserin artık yönetilebilir bir hastalık olduğunu vurguladı.

Erken teşhis ve ilerleyen tıbbi teknolojilerin, kanserle mücadelede önemli bir fark yarattığının altını çizen Göksel, "Dünya genelinde kanser görülme oranlarının artış göstermesine rağmen, kanserden ölüm oranlarında düşüş olduğu ve sağ kalımın uzadığı gözlemlenmiştir. Bu, tanı ve tedavi yöntemlerindeki gelişmelerin etkisi olarak değerlendirilebilir. Kanser artık daha yönetilebilir bir hastalık haline gelmekte ve kronik bir durum olarak ele alınabilmektedir​." dedi.

Göksel, sağlıklı bir yaşam sürdürmenin, kanserle mücadelenin temel taşlarından biri olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Temiz hava, güvenli gıda ve düzenli egzersiz, bu alanda atılması gereken adımların başında gelir. Temiz havanın solunması ve güvenli gıdalara erişim, her bireyin temel hakkıdır. Bu hakların korunması, kanser riskini önemli ölçüde azaltabilir.

Aynı zamanda, kanser risk gruplarının taranması ve erken tanının teşvik edilmesi, bu hastalıkla mücadelede hayati öneme sahiptir. Erken teşhis, kanser tedavisindeki başarı oranlarını artırır ve hastalığın yönetilebilirliğini sağlar."

"Tüm vakaların yarısından fazlasını oluşturuyor"

Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tamer Altınok da Halk Sağlığı Müdürlüğünün Kanser Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan son kanser istatistiklerine göre, nüfusun artmasına paralel yıllık yeni tanı alan kanser hasta sayısının da yükseldiğini ancak kansere bağlı ölüm oranlarının düştüğünü bildirdi.

Türkiye'de en sık görülen ilk beş kanser türünün sırasıyla akciğer, meme, kalın bağırsak, prostat ve tiroit kanseri olduğunu aktaran Altınok, bu kanserlerin, tüm kanser vakalarının yarısından fazlasını oluşturduğuna işaret etti. Altınok, şu bilgileri paylaştı:

"Erkeklerde en yaygın görülen ilk beş kanser türü akciğer kanseri, prostat kanseri, kolorektal kanser, mesane kanseri ve mide kanseridir. Kadınlarda ise en yaygın ilk beş kanser türü meme kanseri, tiroit kanseri, kolorektal kanser, akciğer kanseri ve rahim kanseridir. Bu veriler, kolorektal kanserlerin hem erkeklerde hem de kadınlarda en sık görülen üçüncü kanser türü olduğunu göstermektedir​."

# SAĞLIK

04 Nis 2024 - 16:48 AA Ankara- Sağlık

Mahreç  Anadolu Ajansı

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