Baharda renklenen Kapadokya dron ile görüntülendi

Peribacaları, yer altı ve yer üstü oluşumları, tarihi ve doğasının yanı sıra balon, atv, at ve yürüyüş turlarının yapıldığı Kapadokya, baharda yeşile bürünen doğasıyla ziyaretçilerini karşılıyor. Kapadokya’da baharın gelişiyle kayısı ve badem ağaçları da çiçek açtı. Yeşilin çeşitli tonlarına bürünen Kapadokya dron ile havadan görüntülenirken, sıcak hava balonları da çiçek açan ağaçların üzerinde uçarak görsel şölen oluşturdu.

Hatay Antakya’dan Kapadokya’ya gezmeye gelen Ayhan Gençoğlu, “Kapadokya bölgesini cümlelerle ifade etmek çok basit kalır, anlamsız kalır. İnsanlar Uzakdoğu’dan, Avrupa’dan buralara geliyor. Bizlerin de tüm yurdumuzun en ücra köşelerine ziyaretler yapmamız gerekiyor” dedi.

Rusya’dan gelen bir turist ise, “Burası çok güzel, ilk defa geliyorum. Çok memnun kaldım. Burası harikalar dünyası. Burası uzun süre aklımdan çıkmayacak" şeklinde konuştu.