04 Nis 2024 - 16:02- Güncel G:

Depremde 57 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi L Blok'a ilişkin davanın görülmesine devam edildi

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"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi L Blok'ta 57 kişinin ölümüne ilişkin 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Depremde 57 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi L Blok'a ilişkin davanın görülmesine devam edildi mask
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3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Doğan, Atilla Öz, Ferhat Bülent Özer ve Tevfik Tepebaşı bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar Lütfi T, Nebi K. ile müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı, neyle suçlandığını ve suçunun ne olduğunu bilmediğini belirterek müteahhit olmadığını savundu.

Tepebaşı, üzerine atılan suçları kabul etmeyerek şunları kaydetti:

"Kooperatifin bütün evraklarını noter ile Ticaret ve Sanayi Odası dahil araştırmışlar. Benim bu kooperatifle ilgili yetkim ve sorumluluğum olmadığını tespit etmişlerdi. İddianamede belirtildiği üzere inşaat ruhsatında müteahhit bölümünün boş olduğu yöneticilerin müteahhit olmayacağı tespit edilerek benim müteahhit olmadığımı da doğrulamışlardır. İddianamede yine anladığım üzere mimar ve mühendisler inşaat ruhsatını imzalayarak çıkarmışlar, inşaatın projesini alırken beni kesinlikle karıştırmamışlardır. İnşaatın uygulama sorumluluğunu üzerine alan mühendis, inşaat ruhsatına imza atarak yapımını takip edeceğini taahhüt etmiştir. Yapım sürecinde de beni karıştırmamışlardır. İnşaatın her safhasının temelden itibaren belediyece denetlendiği benim bu safhada da yetkili ve sorumluluğum imzam olmadığı yine iddianamede belirtilmiştir."

- "Deprem çok şiddetli oldu" savunması

Depremin çok şiddetli olduğunu bununla birlikte Ebrar Sitesi bölgesindeki binaların yıkıma uğradığını dile getiren Tevfik Tepebaşı, "Bir kooperatif inşaatı 5 yıl sürmektedir. Ebrar Sitesi'nin tamamlanması 15 yıl sürmüştür. Bir kooperatif 1 yıl içerisinde ancak 3 blok yapabilir. 'Kooperatifçe yapılan 11 blokun tamamını Tevfik Tepebaşı yaptı' demek akıl ve mantık işi değildir. Yetki ve sorumlu olmadığım bir kooperatiften dolayı sorumlu tutulmam ve cezaevinde bulunmamın yasal olmadığına inanıyorum. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Tutuklu sanık Ahmet Doğan, Ebrar Sitesi'nde çok sevdiği kişilerin öldüğünü söyledi. Savunması sırasında gözyaşlarına hakim olamayan Doğan, "Kayın babam tutukludur. Biz nereye kaçacağız. İki çocuğum üniversitede okuyor. 14 aydır çocuklarımı görmüyorum. Mahkemenin duruşunu bozmak istemiyorum ama ben hatamı anlayamıyorum. Yani tanık beyanlarına bakıyorum, delillere bakıyorum, projeye bakıyorum ve hatamı anlayamıyorum, bulamıyorum. Salondaki herkesten çok özür diliyorum. Aynı acıları yaşadığınızı çok iyi biliyorum. Tutuksuz yargılanmak istiyorum. Ben ve ailem 6 Şubat'tan beri halen enkaz altındayız." diye konuştu.

Müştekilerden Elif Sarıkaya, Ebrar Sitesi L Blok'ta 7 yıl kiracı olarak oturduğunu, depremlerde 2 çocuğunu kaybettiğini, kendisinin de depremde yaralandığını ve tedavisinin halen sürdüğünü belirterek sorumlu kişilerden şikayetçi olduğunu söyledi.

Müştekilerden Zeynep Çivi de kardeşiyle birlikte enkazdan 4 gün sonra çıkarıldıklarını, psikolojik sorunlarının halen devam ettiğini dile getirerek sanıklardan şikayetçi olduklarını kaydetti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına, firari sanık Mustafa Timurbanga'nın yakalama emrinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 23 Mayıs'a erteledi.

# 6 Şubat, Deprem duruşması, Ebrar Sitesi, Kahramanmaraş, Kahramanmaraş adliye sarayı

04 Nis 2024 - 16:02 AA Kahramanmaraş- Güncel

Mahreç  Anadolu Ajansı

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