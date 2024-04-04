Esnaf Kefalet’te faizler yükseldi, vadeler düştü

Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cuma General, kooperatif kefaletiyle kullandırılan kredilerin faiz oranları ile vadelerdeki değişikliklere ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Başkan General, kredi faizlerinin yüzde 29’a yükseltildiğini 5 yıl olan ödeme süresinin de 3 yıla düşürüldüğünü söyledi.

Başkan General, kooperatif kefaletiyle kullandırılan kredilerde banka tarafından faiz ve vade seçenekleri ile diğer hususlara ilişkin olarak yeni düzenlemeler hayata geçirildiğini söyledi.

Yeni uygulamanın 1 Nisan 2024’ten itibaren geçerli olduğunu belirten Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cuma General, kredi kullandırımına ilişkin de değişikliğe gidildiğini vurguladı.

Başkan General, güncel faiz oranın yüzde 25’ten 29’a yükseltildiğinin bilgisini vererek, “Faiz oranlarıyla birlikte kredi vadeleri ve geri ödeme periyotlarında da yeni düzenleme yapılmıştır. İşletme kredisinde daha önce 60 ay olan vade 36 aya düşürülmüştür. İşyeri edindirme kredisinde de azami vade seçeneği 120 aydan 60 aya çekilmiştir. Taşıt edindirme kredisinde de 7 yıl olan azami vade süresi 4 yıla düşürülmüştür. Ayrıca geri ödeme periyotları da 6 aydan 3 aya çekilmiştir. Vadesi geçmiş borcu olan esnaf ve sanatkarlarımızdan da bakiyelerini bir an önce kapatmalarını bekliyoruz. Gecikmiş borçlara uygulanacak temerrüt faizi ise yüzde 45’tir. Esnaf ve sanatkarımızın bu konuda daha hassas davranmasını istiyoruz” dedi.

İşletme kredisinde 750 bin lira olan limit uygulamasının devam edeceğini dile getiren Başkan General, diğer değişikliklere ilişkin de şu bilgileri aktardı:

“Memur, işçi gibi bordrolu çalışanların tespiti amacıyla, kredi başvurusunda alınmasa gereken zorunlu belgelere ‘SGK Tescil ve Hizmet Dökümü’ belgesi de eklenmiştir. Ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren esnaflarda adına kayıtlı araç zorunluluğu bulunmakta olup, belge takip ve kontrolünün sağlanması amacıyla kredi kullandırım aşaması öncesinde araç ruhsat bilgilerinin sisteme girişinin yapılması zorunlu hale gelmiştir.”

Sektör ve meslek kolu ayrımına bakılmaksızın aynı hanede ikamet edenler ve aynı işyerinde faaliyet gösterenler için tek bir şahıs üst limiti sınırlaması doğrultusunda kredi kullandırılacağını vurgulayan General, “Mevcut uygulamada, esnaf ve sanatkarların iş veya ikametgah adreslerinin herhangi birisinin kooperatifin çalışma bölgesinde bulunması halinde kredi talebi değerlendirmeye alınıyordu. Bundan sonraki süreçte ise kredi kullandırılacak esnaf ve sanatkarın sabit işyeri bulunması halinde güncel iş adresinin kooperatifimiz faaliyet bölgesinde yer alması zorunluluğunu getirilmiştir. Bununla birlikte, meslek kolu gereği sabit bir işyeri adresi bulunmayan şoför, pazarcı, seyyar satıcı gibi esnaf ve sanatkarlar özelinde ikametgah adresi dikkate alınacaktır” ifadelerini kullandı.

Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cuma General, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de imkanlar ve yönetmelikler dahilinde esnafımızın finansman ihtiyacının karşılanmasında çalacakları ilk kapı olmak için elimizden geleni yapacağız. Yeni düzenleme uygulamalar esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.