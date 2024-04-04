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Çevre örgütleri, yeni termik santral ünitelerinin iptalini istiyor

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Elbistan ve Afşin başta olmak üzere ülke genelinde faaliyet gösteren çevre örgütleri ile meslek odaları, Afşin-Elbistan A Termik Santrali‘ne ilave iki...

Çevre örgütleri, yeni termik santral ünitelerinin iptalini istiyor mask
Çevre örgütleri, yeni termik santral ünitelerinin iptalini istiyor
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Elbistan ve Afşin başta olmak üzere ülke genelinde faaliyet gösteren çevre örgütleri ile meslek odaları, Afşin-Elbistan A Termik Santrali‘ne ilave iki ünite daha açılmasına karşı olduklarını belirttiler.

Çelikler Holding bünyesindeki Afşin-Elbistan A Termik Santrali’ne yapılacak iki yeni ünite için hazırlanan ÇED raporu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın koordinasyonunda toplanan İnceleme Değerlendirme Komisyonu’nda (İDK) görüşüldü.

Komisyona; Afşin - Elbistan Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu, Temiz Hava Hakkı Platformu, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA), Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) ve Çevre Hukuku Ağı temsilcileri de katıldı. Temsilciler, termik santrallerin iklime, çevreye ve insan sağlığına olan olumsuz etkilerine dikkat çekerek projenin iptal edilmesini ve var olan santrallerin de kapatılmasını istedi.  

Platform temsilcileri, “Afşin-Elbistan’daki 2 termik santral, 40 yıldır kömürün gölgesinde yaşayanların sağlığına ve çevreye büyük zararlar vermesine rağmen Afşin-Elbistan A Termik Santrali’ne 688 MW kapasiteye sahip 2 ünite daha eklenmesi planlanmaktadır. Yakın çevrede yaşayan insanların üzerine yağan küller ve gaz salımları maalesef bölgede sağlıklı insan bırakmadı. Doğanın bize armağan ettiği verimli, sulanabilir geniş tarım alanları olan güzelim ovanın yaklaşık 120 bin dekarını 40 yılda çöle çevirdik. Kaç bin yıl sonra doğa tekrar bize bu verimli alanları geri verir, onu da bilmiyoruz ve diyoruz ki burada duralım, giden gitti kalanı kurtaralım. 5. ve 6. ek ünitelerden vazgeçeceğimiz gibi Afşin-Elbistan A Termik Santralini de kapatarak gelecek kuşaklara geçimlik bir alan bırakmış olalım” çağrısında bulundular.

Termik santralin genişletilmesinin hayati sorunlara yol açacağını savunan platform temsilcileri, “Santralin genişletilmesi, yalnızca bir kilometre mesafede bulunan üç akarsuyun kirlilik yükünü artıracaktır. Hayati öneme sahip su varlıklarının kirlenmesi, hem bölge halkını susuz bırakacak hem de içme, kullanma ve sulama sularını tehlikeye atacaktır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan “Ulusal Enerji Planı 2022” de öngörülen Türkiye'nin elektrikte kurulu gücü, 2025’te 116.200 MW, 2030’da 149.100 MW’tır. Şu anda devam edilen yatırımlarla bu hedeflerin üstüne çıkılmış durumdadır. Bunlara ilave fosil yakıtlı santral yatırımına ve dolayısıyla Afşin-Elbistan A Termik Santrali’ne ilave ünite yapmaya gerek olmadığı aşikârdır.

Bu iki santral, kuruldukları tarihten 2020 yılına kadar geçen sürede 17 bin 500 erken ölüme neden oldu. Afşin-Elbistan A Termik Santrali’ne eklenecek iki yeni ünite 1900 erken ölüme daha neden olacak” görüşlerini paylaştılar.

04 Nis 2024 - 15:44 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Kadir Boyraz

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