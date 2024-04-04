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Sandıkta oylar eşit çıkınca muhtar kura ile belirlendi

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Nurhak’ın Biçin Mahallesi’ndeki seçimlerde 2 aday eşit oy alınca muhtar kura ile belirlendi. Kura sonucunda göreve gelen isim ise mevcut muhtar oldu....

Sandıkta oylar eşit çıkınca muhtar kura ile belirlendi mask
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Nurhak’ın Biçin Mahallesi’ndeki seçimlerde 2 aday eşit oy alınca muhtar kura ile belirlendi. Kura sonucunda göreve gelen isim ise mevcut muhtar oldu.

Biçin Mahallesi’ndeki 139 seçmen, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti. Mahallenin yönetimine ise mevcut muhtar Durmuş Doğru, Ali Cerit ve Cevdet Çanak talip oldu. Oy kullanma işleminin ardından sayıma geçildi. Sayım sonucunda adaylardan Durmuş Doğru ile Ali Cerit’e sandıktan 52’şer oy çıktı. Diğer aday Cevdet Çanak ise 35 oy aldı. Oylar eşit çıkınca muhtar, çekilen kura sonucu belirlendi.

Sandık başkanınca belirlenen tarafsız bir kişi tarafından çekilen kurada adı çıkan ve mevcut muhtar olan Durmuş Doğru, Biçin Mahallesi’nin yeni muhtarı oldu.

Kura sonucu muhtarlığı kaybeden aday Ali Cerit, demokrasinin kazandığını belirterek Doğru’yu tebrik etti.

04 Nis 2024 - 15:42 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hatice Köker

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