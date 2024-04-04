Bağımsız meclis üyesi adayı Küçük’ten seçim teşekkürü

31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerine Elbistan Bağımsız Belediye Meclis Üyesi adayı olarak giren Kadir Küçük, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Seçimlere ‘ortak aklın adayı’ parolası ile çıktığını belirten Elbistan Bağımsız Belediye Meclis Üyesi Aday Kadir Küçük, “31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde adaylığım süresince bana gösterilen ilgi ve alakadan dolayı şahsıma oy veren vermeyen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Vatandaşlardan büyük ilgi ve teveccüh gördüğünü dile getiren Küçük, “Yapılan Elbistan Belediye Meclis Üyeliği seçimlerinde oy pusulasında resmimizin olmaması ve ismimizin küçük puntolarla yazılması nedeniyle seçmenlerimiz ve bize oy verecek Elbistanlı hemşerilerimiz ismimizi bulmakta zorlandı. Elbistanlı hemşerilerimiz bize güvendi bize inandılar. Biz de bıkmak usanmak bilmeden seçim bölgemizde gecemizi gündüzümüze katarak seçim çalışmamızı tamamladık. Elbistan’da sandığa giderek, güzel bir demokrasi örneği gösteren her bir vatandaşımıza tüm içtenliğimle şükranlarımı sunuyorum. Seçim sürecinde çaldığımız her bir kapıda gösterilen sevgi ve teveccüh için de minnettarım. Adaylığım süresinde beni yalnız bırakmayan, destek olan olmayan tüm seçmenlerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Seçim süresince yola çıktığımız ilk günden itibaren büyük bir gayret ve özveriyle çalışan tüm yol arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Seçim sonuçlarının Elbistan’ımıza, ilimize ve tüm ülkemize hayırlı olsun Seçimi kazanan arkadaşımıza ve yönetimine başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.