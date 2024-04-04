Süt üreticilerine sağım makinesi hibesi

Elbistan’da, depremden etkilenen süt üreticilerine 10 sağım makinesi hibe edildi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde yürütülen proje çerçevesinde Elbistan’daki süt sağım makinesi dağıtımları sürüyor. Aynı kapsamda daha önceden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 13 mahallede FAO’nun belirlediği faydalanıcı kriterlerini taşıyan 50 büyükbaş hayvan yetiştiricisine süt sağım makinesi dağıtılmıştı. Projeye eklenen 10 üreticiyle birlikte bu sayı 60’a yükseldi.

Süt üreticilerine sağım makineleri dağıtımı için Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Tontuş’un katılımıyla program düzenlendi.

Programda değerlendirme yapan Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Tontuş, sağım makinesi hibesinden faydalanan üreticilerin FAO’nun belirlediği kriterlere göre belirlendiğini vurguladı.

Daha önceden 50 makine daha hibe edildiğini hatırlatan Tontuş, üreticilere makinelerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Tontuş, “Süt sağımında makineleşme sayesinde büyükbaş hayvanlarda hem meme sağılığı korunmuş olacak hem de sütün kalitesi artacak. Modern hayvancılığa katkı sunarken süt üretiminin artmasında ve hijyeni üst seviyelere ulaştırmış olacağız. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile paydaş kuruluşların sunduğu destek ve hibelerden Elbistan’daki üreticilerimizin azami oranda faydalanması için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Süt sağım makinesi ve soğutma tanklarını alan üreticiler de; emeği geçenlere teşekkür etti.