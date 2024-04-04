Çıtak’tan Ulusal Kanser Haftası mesajı

Elbistan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Kazım Çıtak, Ulusal Kanser Haftası ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Halkın kanser ve kanserden korunma konusunda farkındalığını artırmak için ülkemizde, her yıl 1-7 Nisan tarihleri arasında “Ulusal Kanser Haftası” etkinlikleri düzenlendiğini belirten Dr. Çıtak, kanserin, dünyada ve Türkiye'de ölüm sıralamasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer alan önemli bir halk sağlığı problemi olduğuna dikkati çekti.

Dr. Çıtak, “Kanser, aynı zamanda yüksek tedavi maliyetleri nedeniyle ülke ekonomilerinde ve iş gücünde çok ağır kayıplara neden olabilmektedir” dedi.

Kanserde erken teşhise dikkat çeken Elbistan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Kazım Çıtak, Kanser Haftası’nın da bu konudaki katkısından bahsetti.

Dr. Çıtak, şunları söyledi:

“Oysa erken teşhis edildiğinde tedavinin mümkün olduğu ve yaşam kalitesinin artırılabildiği kanser türleri olduğu düşünülürse korunmanın önemi daha da artmaktadır. Teknolojinin ve tıbbın ilerlemesi ile elde edilen sonuçların daha etkin kullanılması ve halkı bilgilendirme/bilinçlendirme/farkındalık kazandırma çalışmalarına yoğunluk verilmesi amacıyla düzenlenen ‘Kanser Haftası” etkinlikleri, kanser mücadelesinde oldukça önemli bir yer tutmaktadır.”

Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi’nin (KETEM), İlçe Sağlık Müdürlüğü binasında hizmet verdiğini dile getiren Dr. Kazım Çıtak, “6 Şubat depremleri sonrası, eski 1 nolu Aile Sağlığı Merkezi olarak da bilinen Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezimiz (KETEM) ağır hasarlı olması nedeniyle ilçemizde erken teşhis taramaları kısmen de olsa sekteye uğramış, aynı bahçede yer alan İlçe Sağlık Müdürlüğü binasına taşınarak hizmet vermeye devam etmektedir.

Merkezimizde; 40-69 yaş arasındaki kadınlara 2 yılda bir meme kanseri için mamografi, 30-65 yaş arasındaki kadınlara 5 yılda bir rahim ağzı kanseri için HPV DNA, 50-70 yaş arasındaki kadın ve erkeklere kalın bağırsak kanseri için 2 yılda bir GGK testi ücretsiz olarak bakılmaktadır” ifadelerini kullandı.