- Güncel

Çıtak’tan Ulusal Kanser Haftası mesajı

ABONE OL Google News Sayfamız

Elbistan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Kazım Çıtak, Ulusal Kanser Haftası ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Halkın kanser ve kanserden korunma konusun...

Çıtak’tan Ulusal Kanser Haftası mesajı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Elbistan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Kazım Çıtak, Ulusal Kanser Haftası ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Halkın kanser ve kanserden korunma konusunda farkındalığını artırmak için ülkemizde, her yıl 1-7 Nisan tarihleri arasında “Ulusal Kanser Haftası” etkinlikleri düzenlendiğini belirten Dr. Çıtak, kanserin, dünyada ve Türkiye'de ölüm sıralamasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer alan önemli bir halk sağlığı problemi olduğuna dikkati çekti.

Dr. Çıtak, “Kanser, aynı zamanda yüksek tedavi maliyetleri nedeniyle ülke ekonomilerinde ve iş gücünde çok ağır kayıplara neden olabilmektedir” dedi.

Kanserde erken teşhise dikkat çeken Elbistan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Kazım Çıtak, Kanser Haftası’nın da bu konudaki katkısından bahsetti.

Dr. Çıtak, şunları söyledi:

“Oysa erken teşhis edildiğinde tedavinin mümkün olduğu ve yaşam kalitesinin artırılabildiği kanser türleri olduğu düşünülürse korunmanın önemi daha da artmaktadır. Teknolojinin ve tıbbın ilerlemesi ile elde edilen sonuçların daha etkin kullanılması ve halkı bilgilendirme/bilinçlendirme/farkındalık kazandırma çalışmalarına yoğunluk verilmesi amacıyla düzenlenen ‘Kanser Haftası” etkinlikleri, kanser mücadelesinde oldukça önemli bir yer tutmaktadır.”

Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi’nin (KETEM), İlçe Sağlık Müdürlüğü binasında hizmet verdiğini dile getiren Dr. Kazım Çıtak, “6 Şubat depremleri sonrası, eski 1 nolu Aile Sağlığı Merkezi olarak da bilinen Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezimiz (KETEM) ağır hasarlı olması nedeniyle ilçemizde erken teşhis taramaları kısmen de olsa sekteye uğramış, aynı bahçede yer alan İlçe Sağlık Müdürlüğü binasına taşınarak hizmet vermeye devam etmektedir.

Merkezimizde; 40-69 yaş arasındaki kadınlara 2 yılda bir meme kanseri için mamografi, 30-65 yaş arasındaki kadınlara 5 yılda bir rahim ağzı kanseri için HPV DNA,  50-70 yaş arasındaki kadın ve erkeklere kalın bağırsak kanseri için 2 yılda bir GGK testi ücretsiz olarak bakılmaktadır” ifadelerini kullandı.

04 Nis 2024 - 15:39 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Sami Yıldız

MUHASSEBE ELEMANI ARANIYOR

ŞİRKETİMİZDE ÇALIŞMAK ÜZERE BAY &amp; BAYAN MUHASSEBE ELEMAN ARIYORUZ

GÜMÜŞLER TRAKTÖR OTOMOTİ̇V SAN.Tİ̇C. LTD. ŞTİ̇.

AKARYAKIT SATIŞ ELEMANI

istasyonumuzda çalıştırılmak üzere bay akaryakıt satış elemanı alınacaktır. müracaatlar şahsen yapılacaktır.

0(000) 000 00 00 OPET ELBİ̇STAN ENSAR PETROL

ELEMANLAR ARANIYOR

KARAKUŞLAR AYGAZ TÜP BAYİİ VE SENDEO KARGODA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE EHLİYETLİ BAY ELEMAN VE BİLGİSAYARDAN ANLAYAN BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR.

Mikail Karakuş 0544 346 86 86

ELEMANLAR ARANIYOR

KARÇEK TARIM ÜRÜNLERİ ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARIYORUZ

Kiralık Oto Yıkama

Kiralık Oto Yıkama şartlar yüz yüze görüşülecek 0543 485 8743

ELEMANLAR ARANIYOR

Temap harita ve inşaat Mühendislik Ön Muhasebe Personeli *Ms Office (word-excell) programlarına hakim. *Faturalama ve ön muhasebe işlerini yönetebil...

MATEMATİK DERSİ VERİLİR

İşletme mezunuyum kendi evimde İlk ve Ortaokul öğrencilerine matematik dersi vermekteyim ilgilenirseniz . Ayrıntı ve bilgi için 0543 583 86 11

KİRALIK İŞYERi

Kızılcaoba Mahallesi Kışla Caddesi Corcular Market yanı 66 m2 işyerim kiralıktır. Tel: 0 543 618 21 04

BAYAN ELEMAN ARANIYOR

BAYAN MUHASEBE ELEMAN ARANIYOROrganizede kurulan işletmemize iş tecrübesi olan bayan muhasebe elemanı alınacaktır. Tel: 0553 940 23 75 Mail:Ybmermerr@...

KAYIP İLANI

Saraykent Ehli Beyt Cami taraflarında Şok Markete gidilen yolda altın zincir kolyem kaybolmuştur bulan kişinin Ehli Beyt Cami Hocasına vermelerini ric...

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL