"Bin aydan daha hayırlı" Kadir Gecesi yarın

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, İslam'da, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor.

Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak yer alan Kadir Gecesi şöyle anlatılıyor:

"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Bilir misin nedir Kadir Gecesi? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh, rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur."

"Peygamberimiz ramazan gecelerini ibadetle geçirerek Kadir Gecesi'ni aramıştır"

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Fatih Mehmet Aydın, AA muhabirine, Kadir Gecesi'nin öneminin Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olmasından kaynaklandığını söyledi.

Hazreti Muhammed'in Kadir Gecesi'nde inanarak dua eden ve ibadet edenlerin geçmiş günahlarının affedileceğini belirttiğini aktaran Aydın, "Kadir Gecesi'nin hem ramazan ayında olması hem Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olması hem de 'bin aydan hayırlı' olarak nitelendirilmesi bu mübarek gecenin önemini ortaya koymaktadır." dedi.

Kadir Gecesi'nin kesin olarak ramazanın 27. gecesi olmadığını vurgulayan Aydın, "Kadir Gecesi'nin ramazan ayının hangi gecesi olduğu Peygamber Efendimiz tarafından bile bilinmemekte ve aranmaktadır. Peygamberimiz, Kadir Gecesi'nin ilk önce ramazanın ilk 10 gününde, sonra orta 10 gününde, sonra son 10 gününde aramıştır. Peygamberimiz de ramazan gecelerini ibadetle geçirerek Kadir Gecesi'ni aramış ve her gecenin ihya edilmesine özen göstermiştir." bilgisini paylaştı.

Hazreti Muhammed'in ramazanın son 10 gününün ihya edilmesine özel önem verdiğini ifade eden Aydın, bir rivayete göre Kadir Gecesi'nin 27. gece olduğunun bildirildiğini aktardı.

"Müslümanların önemli gecelerde birbirlerine dua etmesi gerekmektedir"

Müslümanların Kadir Gecesi'nde tövbe etmesi, namaz kılması, dua etmesi ve Kur'an okumasının toplumsal ve bireysel huzur için önem arz ettiğini dile getiren Aydın, şunları kaydetti:

"Müslümanların önemli gün ve gecelerde birbirlerine dua etmesi ve Allah'a yakarması gerekmektedir. Zor bir zamandan geçiyoruz. Başta Gazze olmak üzere dünyanın birçok yerinde Müslümanlar sıkıntılar içerisinde. Şu an Gazze'de insanlar su bulamaz hale geldi. Ondan dolayı ramazan ayında Allah'a sözlü olarak dua etmenin yanında bir de fiilli olarak Gazzeli Müslümanları desteklememiz, onlara en azından vereceğiniz sadaka, zekat ve fitrelerle yardım etmemiz ve bunları oralara göndermek için her türlü çabayı sarf etmemiz gerekmektedir."