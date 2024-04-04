TOKİ’nin kendi evini yapacaklara arsa satış ihalesi yenilendi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), daha önce düzenlediği ancak alıcı çıkmayan Pazarcık ilçesindeki konut alanı nitelikli 38 arsayı yeniden satışa çıkardı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, Pazarcık’a bağlı İncirli Mahallesi’nde büyüklüğü 480 m² ile 511 m² arasında değişen konut alanı niteliğindeki arsaları açık artırma yöntemiyle satacağını duyurmuştu. Yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade ile sahip olunabilecek arsalar için 28 Şubat günü gerçekleştirilecek açık artırma düzenlenmişti.

Ancak, söz konusu arsalar için alıcı çıkmadı. TOKİ, arsaların satışı için yenilenen ihale takvimini duyurdu. TOKİ’den yapılan duyuruya göre, satışa sunulan taşınmazların büyüklükleri 480 ila 515 m² arasında değişecek. Bu taşınmazlar için 1 milyon 57 bin lira ile 1 milyon 177 bin lira arasında değişen muhammen bedel belirlendi. Açık artırma ihalesi ise 26 Nisan’da düzenlenecek.