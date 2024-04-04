- Güncel

Tır şoförü Sevda, Kahramanmaraş'ın yollarını aşındırıyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Çalıştığı çimento fabrikasının tek kadın şoförü olan Sevda Demirtaş: "İş arkadaşlarım bana 'Sevda usta' diye hitap ediyor. Beni yolda görenler alkışlıyor. Ben bunları görünce kendimle gurur duyuyorum"

Tır şoförü Sevda, Kahramanmaraş'ın yollarını aşındırıyor
Tır şoförü Sevda, Kahramanmaraş'ın yollarını aşındırıyor
+5
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde tır şoförlüğü yapan 40 yaşındaki Sevda Demirtaş, çalışma azmiyle çevresine örnek oluyor.

Çocuk yaşta başlayan araba sevdasını mesleğe dönüştüren iki çocuk annesi Demirtaş, 5 aydır tır şoförlüğü yapıyor.

Ekmek parasını direksiyon sallayarak kazanan Demirtaş'ın günlük seferine AA ekibi de eşlik etti.

Çalıştığı çimento fabrikasının tek kadın şoförü Demirtaş, her gün Gaziantep kara yolu üzerindeki fabrikaya giderek aracına çimento yüklenmesini bekliyor. Demirtaş, yüklemenin ardından görevlendirildiği alanlara giderek çimentoyu boşaltıyor.

Demirtaş, AA muhabirine, özellikle kırmızı ışıklarda beklerken kadınlar ve erkek tır şoförleri tarafından takdir edildiğini, severek yaptığı işte çalışma azmiyle çevresindekilere örnek olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Demirtaş, en iyi yaptığı işin şoförlük olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Daha önce küçük araç kullanıyordum. 15 yıl önce ehliyet almıştım. Çok seviyorum büyük araç kullanmayı ama birçok iş yerine başvurdum kadın olduğum için beni hiç kimse işe almadı. Son olarak buraya başvurdum ve burada çalışmaya başladım. Buradaki yetkililere ben kendime güveniyorum, başarabilirim yaparım dedim. Akşamdan turlarımız yazılıyor. Sabah erkenden gelip araçlarımızı çalıştırıp kontrol ediyoruz. Sonrasında fabrikaya doluma gidiyorum. Dolum bittikten sonra yola çıkıyorum. Turumda neresi yazıyorsa oraya gidip boşaltımlarımızı yapıyoruz. Günlük 4 tur yapıyorum."

- "İş arkadaşlarım bana 'Sevda usta' diye hitap ediyor"

Bir kadının kendine güvendiği zaman her şeyi yapabileceğini dile getiren Demirtaş, "Çok zorlanacağımız bir iş değil. İlk önce tırı kantardan geçiriyorum sonra dolum var, yine kantara geçiyoruz orada dolum yapıyoruz. İş arkadaşlarım bana 'Sevda usta' diye hitap ediyorlar. Beni tebrik ediyorlar yani çok iyi tepkiler alıyorum. Beni yolda gören tır şoförleri ve arabadaki kadınlarımızın hepsi alkışlıyor, 'çok sevindik' diyorlar. Ben bunları duyunca çok gurur duyuyorum." diye konuştu.

- "Çocuklarım benimle gurur duyuyor"

Demirtaş, çocukları tarafından her zaman desteklendiğini anlatarak, şunları söyledi:

"Çocuklarım 'anne biz seninle gurur duyuyoruz' diyorlar. 'Biz de tırcı olacağız' diyorlar. 'Benim annem büyük aracı korkmadan kullanabiliyor' diye arkadaşlarına anlatıyorlar. Ben de etraftan çok iyi tepkiler alıyorum destekleyenler oluyor. Bunları duyunca kendimle çok gururlanıyorum."

# 6 Şubat, deprem, kadın tır şoförü, Kahramanmaraş, Sevda Usta

04 Nis 2024 - 13:10 AA Kahramanmaraş- Güncel

Mahreç  Anadolu Ajansı

MUHASSEBE ELEMANI ARANIYOR

ŞİRKETİMİZDE ÇALIŞMAK ÜZERE BAY &amp; BAYAN MUHASSEBE ELEMAN ARIYORUZ

GÜMÜŞLER TRAKTÖR OTOMOTİ̇V SAN.Tİ̇C. LTD. ŞTİ̇.

AKARYAKIT SATIŞ ELEMANI

istasyonumuzda çalıştırılmak üzere bay akaryakıt satış elemanı alınacaktır. müracaatlar şahsen yapılacaktır.

0(000) 000 00 00 OPET ELBİ̇STAN ENSAR PETROL

ELEMANLAR ARANIYOR

KARAKUŞLAR AYGAZ TÜP BAYİİ VE SENDEO KARGODA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE EHLİYETLİ BAY ELEMAN VE BİLGİSAYARDAN ANLAYAN BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR.

Mikail Karakuş 0544 346 86 86

ELEMANLAR ARANIYOR

KARÇEK TARIM ÜRÜNLERİ ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARIYORUZ

Kiralık Oto Yıkama

Kiralık Oto Yıkama şartlar yüz yüze görüşülecek 0543 485 8743

ELEMANLAR ARANIYOR

Temap harita ve inşaat Mühendislik Ön Muhasebe Personeli *Ms Office (word-excell) programlarına hakim. *Faturalama ve ön muhasebe işlerini yönetebil...

MATEMATİK DERSİ VERİLİR

İşletme mezunuyum kendi evimde İlk ve Ortaokul öğrencilerine matematik dersi vermekteyim ilgilenirseniz . Ayrıntı ve bilgi için 0543 583 86 11

KİRALIK İŞYERi

Kızılcaoba Mahallesi Kışla Caddesi Corcular Market yanı 66 m2 işyerim kiralıktır. Tel: 0 543 618 21 04

BAYAN ELEMAN ARANIYOR

BAYAN MUHASEBE ELEMAN ARANIYOROrganizede kurulan işletmemize iş tecrübesi olan bayan muhasebe elemanı alınacaktır. Tel: 0553 940 23 75 Mail:Ybmermerr@...

KAYIP İLANI

Saraykent Ehli Beyt Cami taraflarında Şok Markete gidilen yolda altın zincir kolyem kaybolmuştur bulan kişinin Ehli Beyt Cami Hocasına vermelerini ric...

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL