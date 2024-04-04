- Ekonomi

KOSGEB, deprem bölgesinde yaklaşık 52 bin işletmeye 16,7 milyar lira destek sağladı

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Bakan Kacır, Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar gören işletmeleri yeniden ayağa kaldıracak desteklerin sürdüğünü belirterek, KOSGEB tarafından bugüne kadar 11 ilde, 51 bin 927 işletmeye 16,7 milyar lira destek verildiğini bildirdi.

KOSGEB, deprem bölgesinde yaklaşık 52 bin işletmeye 16,7 milyar lira destek sağladı mask
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamada, Dünya Bankası ve KOSGEB işbirliğinde yürütülen proje kapsamında, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ildeki işletmelere yönelik 12,8 milyar liralık finansmanın tamamının bölgedeki işletmelere aktarıldığı bilgisi verildi.

Bu finansmanın bölgeye aktarılmasının ardından KOSGEB ile Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) arasında 4,2 milyar liralık kredi anlaşması imzalandığı anımsatılan açıklamada, "Anlaşma ile Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı uygulamaya alındı. Başvurusu onaylanan işletmelere de ödemeleri yapılmaya devam ediliyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bakan Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB'in deprem bölgesine uluslararası fonlardan sağladığı desteklere ilişkin bilgileri paylaştı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar gören işletmeleri yeniden ayağa kaldıracak desteklerin sürdüğünü vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak uluslararası kuruluşlarla yeni finansman kaynaklarının temini konusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. 15 Kasım 2023'ten bu yana Dünya Bankası ve JICA işbirliğiyle Türkiye Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı kapsamında KOSGEB tarafından bugüne kadar 11 ilde, 51 bin 927 işletmeye 16,7 milyar lira destek verildi."

"Bizim için can suyu oldu"
Açıklamada, KOSGEB aracılığıyla uluslararası fonlardan sağlanan finansman desteklerinden yararlanan kadın girişimcilerin işletmelerini yeniden inşa ediş süreçlerine ilişkin görüşleri de yer aldı.

Hatay'da depremden etkilenen MyOffice Mobilyanın kurucusu Fatma Önal Önlen, uygulanan programla işletmesinin yeniden canlanma sürecini anlattı.

KOSGEB'in desteğiyle iş yeri makinelerini onardığını belirten Önlen, "Proje, maddi desteğinden ziyade manevi olarak Hatay'da yaşayabileceğim umudunu verdi. Devlet bizi bırakmıyor ve işimize devam edebileceğimizin gücünü hissettim. Bunun gibi desteklere çok ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren MSM Konfeksiyonun kurucusu Hatice Kübra Köse, programdan faydalanıp işletmesini yeniden ayağa kaldırdığını bildirdi.

Kahramanmaraşlı kadın girişimci Gamze Rabia Görkem de iş yerinin depremde ağır hasar aldığına dikkati çekerek, "KOSGEB desteği yeni iş yeri kurulumunda büyük rol oynadı. Deprem bölgesine özel kredi desteğinden faydalandım. Bu bizim için can suyu oldu." ifadesini kullandı.

04 Nis 2024 - 12:43 - Ekonomi

Mahreç  Anadolu Ajansı

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