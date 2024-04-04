İklim değişikliği, klimaya olan talebi yılın tamamına yayıyor

AA muhabirinin sorularının yanıtlayan Şanal, Türkiye'nin ihracatının her geçen gün arttığını ve uluslararası piyasalarda etkinleştiğini dile getirerek, "2024 yılında sektör olarak ihracat hedefimiz ise 7,8 milyar dolar, İklimlendirme sektörü olarak dünya ihracatından yüzde 1,5'luk pay almayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

İklimlendirme sektörünün, 2023 yılını 7,2 milyar dolarlık ihracat büyüklüğü ile kapattığını dile getiren Şanal, "Sektörün ihracatı tüm zamanların en yüksek değerine ulaşırken ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 90 olarak gerçekleşti. 2023 yılında ihracatın en yüksek olduğu ülkeler sırasıyla Almanya, Rusya, Birleşik Krallık, İtalya ve Fransa oldu. Sektörün kilogram birim fiyatı 2022 yılında 5,3 dolar iken 2023 yılında 6 dolara çıktı." diye konuştu.

Şanal, 2024 yılının ilk üç ayında 1,8 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini aktararak, "Ülkemizin ihracatı her geçen gün artıyor ve uluslararası piyasalarda etkinleşiyoruz. Pazarlamadan satışa, iletişimden uygulamaya kadar Türk iklimlendirme sektörü, tüm paydaşları ile koordineli, verimli ve iştahlı bir şekilde ilerliyor. Hemen hemen dünyanın her coğrafyasında yaptığımız yoğun mesainin karşılığını alıyoruz." dedi.

Şanal, yaz aylarında artan sıcaklık ve nemin insanların daha konforlu bir ortamda zaman geçirme ihtiyaçlarını gündeme getirdiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Bu durum, split klima satışlarında ve siparişlerinde belirgin bir yükselişi beraberinde getiriyor. Artan split klima talebi büyük şehirlerde, yüksek nüfus yoğunluğuna sahip olan bölgelerde daha da belirgin hale geliyor. Özellikle küresel ısınmanın etkilerini daha fazla hissetmeye başladığımız son yıllarda split klima kullanımı sadece yaz aylarını değil ilkbahar ve sonbahar gibi mevsimleri de kapsamaya başladı. Dolayısıyla bu değişim split klima satıcıları ve üreticileri için yıl boyunca süregelen bir talep anlamına geliyor."

"Güvenilir bir markadan klima uzun vadeli destek adına önemlidir"

Şanal, klima seçiminde doğru ürünü tercih etmek için dikkat edilmesi gereken bazı püf noktalar bulunduğunu, kullanım alanı ve kapasitenin kullanıcıların dikkat etmesi gereken ilk noktalar arasında yer aldığını söyledi.

Split klima satın almadan önce soğutulması gereken alanın metrekaresini ölçmenin önemli olduğunu dile getiren Şanal, şöyle devam etti:

"Klima kapasitesi belirlenmeli ve uygun model tercih edilmelidir. Tüketiciler, split klima alırken enerji etiketlerini kontrol etmeli ve daha yüksek enerji verimliliği sağlayan A sınıfı veya üzeri modelleri tercih etmelidir. Daha az enerji tüketen ve daha az karbon emisyonu üreten split klima modelleri, uzun vadeli sürdürülebilirlik ve yaşam kalitesine önemli bir katkı sağlar. Split klima modelleri arasında farklı fonksiyonlar ve özellikler bulunuyor. Tüketiciler, ihtiyaçlarına uygun fonksiyonları ve özellikleri olan bir ürün seçmeli. Örneğin, uyku modu, zamanlayıcı, hava temizleme filtresi gibi özellikler kullanıcı deneyimini artırabilir. Split klima satın almadan önce, ürünün gürültü seviyesini kontrol etmek önemlidir. Tüketiciler, split klima satın alırken ürünün garanti süresini ve satış sonrası hizmetlerini de göz önünde bulundurmalıdır. Güvenilir bir markadan satın alınacak split klima uzun vadeli destek almak adına önemlidir."

"Doğru klimayı satın almak ilk ve en önemli aşama"

Daikin Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Olcay Avcı da 2024'te yaz aylarının sıcak geçeceğinin öngörülmesinin, sektör açısından hareketli bir sezon geçireceklerinin habercisi olduğunu dile getirerek, "2023 yılı klima sektörü açısından satış rekorlar ile kapadığımız bir yıl oldu. Sektör verilerine göre pazar yüzde 30 büyüme kaydetti. 2024 yılının da benzer bir yapıda olmasını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Avcı, klima seçiminde tüketicinin klimadan yüksek verim alması ve enerji tasarrufu yapabilmesinin doğru klimayı doğru kullanmasıyla mümkün olabileceğini dile getirdi.

Doğru klimayı satın almanın ilk ve en önemli aşama olduğunu ifade eden Avcı, "Satın alım sırasında dikkat edilmesi gereken ilk nokta inverter klimaları tercih etmek. Split klimalar çoğunlukla eski teknolojiye sahip ve inverter klimalara göre neredeyse yüzde 50 daha fazla elektrik harcıyor. Bu nedenle inverter klimalar enerji tasarrufu açısından doğru bir seçim." değerlendirmelerinde bulundu.

Inverter teknolojiye sahip olmayan klimaların, yeni yönetmeliklere uygun inverter klima ile değişimini sağlamanın yüzde 50 daha tasarruf sağladığını vurgulayan Avcı, şöyle konuştu:

"Inverter klimalar içinde ise yüksek verimlilik değerlerine sahip 'A+++' modellerin tercih edilmesi, uzun süreli klima çalıştırdığımız zaman faturamıza yansıyan tüketim bedellerini en ekonomik hale getirecektir. Klimanın doğru kapasitede seçilmiş olması da önemli. Düşük kapasitede seçilmiş bir klima, sürekli çalışma sağlar bu da faturamıza olumsuz yansır. Klima kapasite tayini konusunda, yetkili servislerden keşif hizmeti alınmasını öneriyoruz. Yetkili servisler klima iç ve dış ünitelerinin konumlandırılması ve bakır boru hattı ile ilgili de yönlendirmede bulunacağından, klima almadan önce odanızı mutlaka bir yetkilinin görmesinde fayda var."