04 Nis 2024 - 11:06 - Sağlık

Uzmanlardan enfeksiyonlu diş hakkında önemli uyarı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ömür Dereci, apseli dişlerin çekilemeyeceği gibi yanlış bir algının var olduğunu belirterek, “Enfeksiyonların çoğunda dişi ortadan kaldırmak o hasta için çok daha faydalı olabiliyor” dedi.