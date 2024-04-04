04 Nis 2024 - 10:47- Çevre

Altınbeşik Mağarası

Antalya’nın İbradı ilçesine bağlı Ürünlü Mahallesinde bulunan, Türkiye’nin en büyük, dünyanın üçüncü büyük yer altı gölüne sahip Altınbeşik Mağarası, iç kısımlarında bulunan ve en büyüğü 44 metre yüksekliğinde olan travertenleri ile dikkat çekiyor. Adını içindeki ilk katının orta kısmında bulunan ve barındırdığı minerallerden dolayı sarı renkte doğal bir kaya bloğundan oluşan köprünün bir beşiğe benzetilmesinden alan mağara, sarkıtları ve göletleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyo