04 Nis 2024 - 10:47- Çevre G:

Altınbeşik Mağarası

ABONE OL Google News Sayfamız

Antalya’nın İbradı ilçesine bağlı Ürünlü Mahallesinde bulunan, Türkiye’nin en büyük, dünyanın üçüncü büyük yer altı gölüne sahip Altınbeşik Mağarası, iç kısımlarında bulunan ve en büyüğü 44 metre yüksekliğinde olan travertenleri ile dikkat çekiyor. Adını içindeki ilk katının orta kısmında bulunan ve barındırdığı minerallerden dolayı sarı renkte doğal bir kaya bloğundan oluşan köprünün bir beşiğe benzetilmesinden alan mağara, sarkıtları ve göletleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyo

Altınbeşik Mağarası mask
Altınbeşik Mağarası
Altınbeşik Mağarası
+10
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Antalya’nın İbradı ilçesine bağlı Ürünlü Mahallesinde bulunan, Türkiye’nin en büyük, dünyanın üçüncü büyük yer altı gölüne sahip Altınbeşik Mağarası, iç kısımlarında bulunan ve en büyüğü 44 metre yüksekliğinde olan travertenleri ile dikkat çekiyor. Adını içindeki ilk katının orta kısmında bulunan ve barındırdığı minerallerden dolayı sarı renkte doğal bir kaya bloğundan oluşan köprünün bir beşiğe benzetilmesinden alan mağara, sarkıtları ve göletleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

# Altınbeşik Mağarası, Antalya, İbradı ilçesi

04 Nis 2024 - 10:47 AA Antalya- Çevre

Mahreç  Anadolu Ajansı

MUHASSEBE ELEMANI ARANIYOR

ŞİRKETİMİZDE ÇALIŞMAK ÜZERE BAY &amp; BAYAN MUHASSEBE ELEMAN ARIYORUZ

GÜMÜŞLER TRAKTÖR OTOMOTİ̇V SAN.Tİ̇C. LTD. ŞTİ̇.

AKARYAKIT SATIŞ ELEMANI

istasyonumuzda çalıştırılmak üzere bay akaryakıt satış elemanı alınacaktır. müracaatlar şahsen yapılacaktır.

0(000) 000 00 00 OPET ELBİ̇STAN ENSAR PETROL

ELEMANLAR ARANIYOR

KARAKUŞLAR AYGAZ TÜP BAYİİ VE SENDEO KARGODA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE EHLİYETLİ BAY ELEMAN VE BİLGİSAYARDAN ANLAYAN BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR.

Mikail Karakuş 0544 346 86 86

ELEMANLAR ARANIYOR

KARÇEK TARIM ÜRÜNLERİ ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARIYORUZ

Kiralık Oto Yıkama

Kiralık Oto Yıkama şartlar yüz yüze görüşülecek 0543 485 8743

ELEMANLAR ARANIYOR

Temap harita ve inşaat Mühendislik Ön Muhasebe Personeli *Ms Office (word-excell) programlarına hakim. *Faturalama ve ön muhasebe işlerini yönetebil...

MATEMATİK DERSİ VERİLİR

İşletme mezunuyum kendi evimde İlk ve Ortaokul öğrencilerine matematik dersi vermekteyim ilgilenirseniz . Ayrıntı ve bilgi için 0543 583 86 11

KİRALIK İŞYERi

Kızılcaoba Mahallesi Kışla Caddesi Corcular Market yanı 66 m2 işyerim kiralıktır. Tel: 0 543 618 21 04

BAYAN ELEMAN ARANIYOR

BAYAN MUHASEBE ELEMAN ARANIYOROrganizede kurulan işletmemize iş tecrübesi olan bayan muhasebe elemanı alınacaktır. Tel: 0553 940 23 75 Mail:Ybmermerr@...

KAYIP İLANI

Saraykent Ehli Beyt Cami taraflarında Şok Markete gidilen yolda altın zincir kolyem kaybolmuştur bulan kişinin Ehli Beyt Cami Hocasına vermelerini ric...

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL