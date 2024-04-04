04 Nis 2024 - 09:32- Güncel G:

Ceran’dan Yeniden Refah’ı 3.parti yapan seçmenlere teşekkür

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Yeniden Refah Partisi Elbistan Belediye Başkan adayı Eyyup Ceran, 31 Mart seçimlerinin ardından yayımladığı mesajla seçmenlere teşekkür etti. ‘Ahlaklı...

Ceran’dan Yeniden Refah’ı 3.parti yapan seçmenlere teşekkür mask
Ceran’dan Yeniden Refah’ı 3.parti yapan seçmenlere teşekkür
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Yeniden Refah Partisi Elbistan Belediye Başkan adayı Eyyup Ceran, 31 Mart seçimlerinin ardından yayımladığı mesajla seçmenlere teşekkür etti.

‘Ahlaklı belediyecilik’ parolası ile girdikleri seçimde Yeniden Refah Partisi’nin 3.sıraya yükseldiğini belirten Ceran, “Bizi 3.parti yapan Elbistan halkına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

 ‘Hemşerilerimizin takdiri başımızın üstündedir’ diyen Ceran, “Az bir zaman içerisinde canla başla çalışarak seçim sürecini geçirdik. Bu süreçte yanımızda olan, desteğini ve duasını hissettiğimiz tüm vatandaşlarımıza, teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yeniden Refah Partisi’nin 3.parti konumuna yükseldiğini vurgulayan Ceran, “Almış olduğumuz bu sonuç, Yeniden Refah Partisinin iktidar yürüyüşünün ayak sesidir. Yeniden Refah ve Milli Görüş, Elbistan için bir gerçektir. Halkımızın Milli Görüş’e duyduğu güven ve teveccühün arttığının en önemli göstergesidir. İnşallah biz de bu teveccühe layık olmak ve Elbistan’ı ‘ahlaklı belediyecilik’ ile buluşturmak için yarın seçim varmışçasına çalışmaya, halkın içinde olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Elbistan Belediye Başkan adayı Eyyup Ceran, “Seçim kampanyasını uyum içerisinde, kardeşliğimizi, dostluğumuzu, yol arkadaşlığımızı güçlendirici bir şekilde tamamladık. Bu süreçte emek veren, alın teri döken, fedakarlık gösteren gece-gündüz bizimle birlikte çalışan ekip arkadaşlarımıza, teşkilat mensuplarımıza yürekten, gönülden teşekkür ederim. Bizleri bağrına basan, evinde ya da işyerinde misafir eden, ekmeğini bölüşen kıymetli Elbistanlı hemşerilerimize de oy versin ya da vermesin hepsine şükranlarımı sunuyorum. Şehrimizin geleceği için çalışmaya ve mücadeleye devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

04 Nis 2024 - 09:32 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

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