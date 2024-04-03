Bingöl’de 3.8 büyüklüğünde deprem

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Karlıova ilçesinde saat 20.01’de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.