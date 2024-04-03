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Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, mazbatasını aldı

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Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, mazbatasını alarak ikinci dönemin resmi başlangıcını yaptı. 2019 yılında Nurhak Belediye Başkanı seçilen Bozan,...

Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, mazbatasını aldı mask
Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, mazbatasını aldı
Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, mazbatasını aldı
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Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, mazbatasını alarak ikinci dönemin resmi başlangıcını yaptı.

2019 yılında Nurhak Belediye Başkanı seçilen Bozan, 31 Mart seçimlerinde de Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) aday olarak gösterildi. Seçimleri kazanan Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, , sonuçların kesinlik kazanmasının ardından törenle mazbatasını aldı. Başkan Bozan’a, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, partililer ve vatandaşlar eşlik etti.

Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan’a mazbatası Nurhak Seçim Kurulu Başkanı Emine Tekin ve Elbistan Seçim Müdürü Mustafa Dokuyucu tarafından verildi.

Başkan Bozan, mazbata töreninin ardından CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’la birlikte Nurhak’a giderek kendisini bekleyen partililer ve vatandaşlarla kucaklaştı.

Başkan Bozan, burada yaptığı değerlendirmede, tüm Nurhaklılara teşekkür etti.

Nurhak’ı daha güzel yarınlara hazırlamanın çabası içerisinde olacaklarını belirten Bozan, depremin izlerinin silinmesi ve kentin de yeniden ayağa kalkması için üzerine düşeni en iyi şekilde yapacağını söyledi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç da; Başkan Bozan’la geçmişte olduğu gibi yeni dönemde de omuz omuza olacaklarının altını çizdi.

03 Nis 2024 - 20:06 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Sami Yıldız

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