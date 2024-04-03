Ekinözü Belediye Başkanı Harun Vicdan, görevi devraldı

Ekinözü Belediye Başkanı Harun Vicdan, mazbatasını alıp devir teslim töreni ile de görevine resmen başladı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) adayı olarak girdiği 31 Mart seçimlerini kazanan Harun Vicdan, sonuçların kesinlik kazanmasının ardından törenle mazbatasını aldı. Başkan Vicdan’a, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, partililer ve vatandaşlar eşlik etti.

Ekinözü Belediye Başkanlığı mazbatası Harun Vicdan’a, Ekinözü Seçim Kurulu Başkanı Yaşar Alpay ve Elbistan Seçim Müdürü Mustafa Dokuyucu tarafından verildi. Mazbata töreninin ardından görevi teslim almak üzere Ekinözü Belediyesi’ne geçen Başkan Vicdan, burada da coşku ile karşılandı.

Başkan Vicdan, görevini, halefi Bilal Eker’den teslim aldı. Halef ve selef başkanlar, birbirlerine çiçek takdim etti.

Devir teslim töreni sonrasında değerlendirme yapan Ekinözü Belediye Başkanı Harun Vicdan, “Sorumluluğumuzun ağır olduğunun farkındayım. Sizlere mahcup olmayacağıma inanıyorum. Ekip çalışmasına inanırım. Beni bu günde yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. Bilal Eker Başkanımıza da ilçemize yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Vicdan’a görevi teslim eden eski başkan Bilal Eker de; borçsuz bir belediye bıraktığının altını çizip Vicdan’a başarılar diledi.

Programın son konuşmasını yapan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ise, “Ekinözülü hemşerilerime teşekkür ediyorum. Şimdi sıra hizmette ve çalışmakta. Üzerime düşen her görevi limitsiz olarak vereceğim. O artık herkesin belediye başkandır. Rozetini çıkarmıştır” diye konuştu.

Devir teslim töreni Başkan Vicdan’ın tebrikleri kabulüyle sona erdi.