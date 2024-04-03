03 Nis 2024 - 18:59- Güncel G:

Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, görevi devraldı

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Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) yarım asır sonra Elbistan Belediye Başkanı seçilen Av. Erkan Gürbüz, önce mazbatasını sonra da görevi devralarak re...

Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, görevi devraldı mask
Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, görevi devraldı
Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, görevi devraldı
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Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) yarım asır sonra Elbistan Belediye Başkanı seçilen Av. Erkan Gürbüz, önce mazbatasını sonra da görevi devralarak resmen görevine başladı.

Gürbüz, başkanlık makamında yaptığı ilk değerlendirmede ise, “Kimse kaybetmedi Elbistan kazandı” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) adayı olarak girdiği 31 Mart seçimlerini kazanarak Elbistan’da bir tarih yazan Elbistan Belediye Başkanı Av. Erkan Gürbüz, sonuçların kesinlik kazanmasının ardından törenle mazbatasını aldı. Başkan Gürbüz’e, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, CHP Elbistan İlçe Başkanı Onur Gürbüz, belediye meclis üyeleri, partililer ve vatandaşlar eşlik etti.

Elbistan Belediye Başkanlığı mazbatası Erkan Gürbüz’e, Elbistan Seçim Kurulu Başkanı Kadir Nozonoğlu ve Elbistan Seçim Müdürü Mustafa Dokuyucu tarafından verildi. Mazbatasını alan Başkan Gürbüz’ü ilk tebrik eden isim CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç oldu.

Mazbata töreninin ardından görevi teslim almak üzere Elbistan Belediyesi’ne geçen Başkan Erkan Gürbüz, burada da coşku ile karşılandı. Kortej eşliğinde gerçekleşen yürüyüşte, partililer bir ara CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’u omuzlarında taşıdı. ‘Elbistan seninle gurur duyuyor’ sloganları ile Elbistan Belediyesi’ne adım atan Başkan Gürbüz, görevi Başkan Vekili Ali Demir’den teslim aldı.

Makamına oturan Başkan Gürbüz, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Seçimlerin geride kaldığını ve hizmet döneminin başladığını vurgulayan Başkan Gürbüz, “Devraldığımız bu görev, Elbistan’ın aydınlık ve güzel yarınlarının yürüyüşünün başlangıcıdır” ifadesini kullandı.

Başkan Gürbüz, “Elbistan’ı bize emanet eden tüm hemşerilerime yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Çocuklarımızın, gençlerimizin ve kentimizin geleceği için çok çalışacağımız bir dönemi başlatıyoruz. Bize düşen görev bundan sonra bayrağı daha ileriye taşımak için daha çok çalışmak olacak” şeklinde konuştu.

Devir teslim töreni, Başkan Gürbüz’ün makamında tebrikleri kabul etmesiyle sona erdi.

03 Nis 2024 - 18:59 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hakan Ceran

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