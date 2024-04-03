03 Nis 2024 - 17:18- Sağlık G:

Uzun zamandır geçmeyen hastalığınız, psikolojik olabilir

ABONE OL Google News Sayfamız

Farklı doktorlara gitmenize, bir sürü tetkik, tahlil yaptırmanıza rağmen hastalığınıza dair herhangi bir sonuç alamıyorsanız, sebebi psikolojik olabilir.

Uzun zamandır geçmeyen hastalığınız, psikolojik olabilir mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Uzun zamandır geçmeyen hastalığınız, psikolojik olabilir

Herhangi bir sıkıntı veya belirti olduğu zaman hızlıca internet üzerinden sebeplerini araştırmanın bazen insanı karamsarlığa ittiğini belirten Psikiyatri Uzmanı Dr. Ömer Öz, ”Karşımıza çıkan sonuçlar bazen oldukça korkutucu gözükebiliyor. Çevreden duyduğumuz hastalıklar, başka birinin başına geldiğine bizzat şahit olduğumuz hastalıklar, televizyon-internetten gördüklerimiz bizde de olabilir diye düşünüp tüm doktorları tek tek gezme isteğiyle dolabiliriz ancak bu durum somut bir sonuca varmıyorsa bir de psikiyatriye gitmekte yarar olabilir. Bir baş ağrısı beyin tümörünü, karın ağrısı-ishal bağırsak kanserini, kolunuzdaki uyuşma kalp krizini aklınıza getiriyorsa belki de durumu olduğundan daha da olumsuz ve felaket gibi görme eğilimindesinizdir. Bir semptomun bir sürü farklı sebebi olabilirken siz ’erken teşhis’ düşüncesiyle en kötü sonuca sarılıyor olabilirsiniz. Şunu unutmayın, gerçekten hasta olmakla hasta olduğunuzu düşünmek farklıdır. Yaşadığınız baş ağrısı, bel ağrısı, çarpıntı, nefes darlığı kesinlikle gerçek, bunların psikolojik olduğunu söylemek yalan veya numara olduğunu söylemek değildir. Belirtileriniz gerçek ancak nedeni fiziksel bir duruma bağlı olmayabilir ve psikiyatri dışı doktorların verdiği tedavilerle iyileşemiyor olabilirsiniz” dedi.

Çoğu kişi psikiyatriye gitmenin bu hastalıklarının bir ’numara’ olabileceğinin düşünülmesinden endişe ederek randevu almayı reddettiğini belirten Medicana Bursa Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Ömer Öz, “Belki de psikoterapi yöntemleri ve basit bir iki ilaçla düzelebilecekken uzun uzun tahliller, tetkikler yaptırmak sizin için maddi-manevi büyük bir yük oluşturabilir. Psikiyatriye gitmek güçsüzlük ya da delilik değildir, güçlü insan var olan sorununu fark eden ve bunun tedavisini yaptırabilmek olgunluğuna erişen insandır. Bu tip sorunları yaşayan kişilerin yakınlarına da önereceğim şeyler, onları ikna etmek isterken onlara daha sorunlu hissettirmemek, sorunlarına inanmıyormuş gibi davranmamak, ’sen hastasın, bunlar gerçek değil’ tarzında cümleleri kurmamak, tedaviye geldiğinde kazanabileceği zamanları fark ettirip tedavi olma kararını yine onlara bırakmak olacaktır" diye konuştu.

03 Nis 2024 - 17:18 İHA Bursa- Sağlık

Mahreç  İha

MUHASSEBE ELEMANI ARANIYOR

ŞİRKETİMİZDE ÇALIŞMAK ÜZERE BAY &amp; BAYAN MUHASSEBE ELEMAN ARIYORUZ

GÜMÜŞLER TRAKTÖR OTOMOTİ̇V SAN.Tİ̇C. LTD. ŞTİ̇.

AKARYAKIT SATIŞ ELEMANI

istasyonumuzda çalıştırılmak üzere bay akaryakıt satış elemanı alınacaktır. müracaatlar şahsen yapılacaktır.

0(000) 000 00 00 OPET ELBİ̇STAN ENSAR PETROL

ELEMANLAR ARANIYOR

KARAKUŞLAR AYGAZ TÜP BAYİİ VE SENDEO KARGODA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE EHLİYETLİ BAY ELEMAN VE BİLGİSAYARDAN ANLAYAN BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR.

Mikail Karakuş 0544 346 86 86

ELEMANLAR ARANIYOR

KARÇEK TARIM ÜRÜNLERİ ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARIYORUZ

Kiralık Oto Yıkama

Kiralık Oto Yıkama şartlar yüz yüze görüşülecek 0543 485 8743

ELEMANLAR ARANIYOR

Temap harita ve inşaat Mühendislik Ön Muhasebe Personeli *Ms Office (word-excell) programlarına hakim. *Faturalama ve ön muhasebe işlerini yönetebil...

MATEMATİK DERSİ VERİLİR

İşletme mezunuyum kendi evimde İlk ve Ortaokul öğrencilerine matematik dersi vermekteyim ilgilenirseniz . Ayrıntı ve bilgi için 0543 583 86 11

KİRALIK İŞYERi

Kızılcaoba Mahallesi Kışla Caddesi Corcular Market yanı 66 m2 işyerim kiralıktır. Tel: 0 543 618 21 04

BAYAN ELEMAN ARANIYOR

BAYAN MUHASEBE ELEMAN ARANIYOROrganizede kurulan işletmemize iş tecrübesi olan bayan muhasebe elemanı alınacaktır. Tel: 0553 940 23 75 Mail:Ybmermerr@...

KAYIP İLANI

Saraykent Ehli Beyt Cami taraflarında Şok Markete gidilen yolda altın zincir kolyem kaybolmuştur bulan kişinin Ehli Beyt Cami Hocasına vermelerini ric...

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL